Akşam Postası / 9 Ağustos 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Rakamlar 1500’e tırmanabilir
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘corona’ vakalarında artışın önü alınmazsa günlük rakamların 1500’e doğru tırmanabileceğini söyledi.
‘Covid-19 zor hastalıktır’ diyen Koca’dan videolu uyarı
İstanbul’da üç Covid-19 hastası sokaktaki denetime takıldı
100 gündür vaka kaydedilmeyen Yeni Zelanda’nın başbakanı: Risk devam ediyor
2- Eşine kadro açtığı iddia edilen rektöre soruşturma
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘eşine kadro açtığı’ iddia edilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açtı.
3- Metro Turizm otobüsü İstanbul’da kaza yaptı: Beş kişi hayatını kaybetti
İstanbul’daki Kuzey Marmara Otoyolu’nda Metro Turizm’e ait otobüsün kaza yapması sonucu beş kişi hayatını kaybetti
İddia: İstanbul’daki otobüs kazası öncesi yolcular şoförü iki kere uyarmış
Eyüpsultan’da üst geçit çöktü
4- Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde
Başkent Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Oktay, “Beyrut Limanı’nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi.