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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Ağustos 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Rakamlar 1500’e tırmanabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘corona’ vakalarında artışın önü alınmazsa günlük rakamların 1500’e doğru tırmanabileceğini söyledi.

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2- Eşine kadro açtığı iddia edilen rektöre soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘eşine kadro açtığı’ iddia edilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açtı.

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3- Metro Turizm otobüsü İstanbul’da kaza yaptı: Beş kişi hayatını kaybetti

İstanbul’daki Kuzey Marmara Otoyolu’nda Metro Turizm’e ait otobüsün kaza yapması sonucu beş kişi hayatını kaybetti

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4- Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde

Başkent Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Oktay, “Beyrut Limanı’nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi.

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Covid-19’u yenen profesörden üç öneri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, hastalığı yenmesindeki en büyük etkenlerin sigara kullanmaması, sağlıklı beslenmesi ve sürekli egzersiz yapması olduğunu söyledi.

Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde

Başkent Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Oktay, “Beyrut Limanı’nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi.

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