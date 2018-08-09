Akşam Postası / 9 Ağustos 2018

1- TL eridikçe eriyor: Dolar 5,49’u, avro 6,37’yi geçti, sterlin 7’nin üstünde

Rekor seviyeye çıktıktan sonra ABD ile sorunların çözüldüğü izlenimiyle yatay seyre geçen dolar ve avro, Türk heyetinin Washington’daki temaslarından bir sonuç çıkmadığı izleniminin doğması nedeniyle TL karşısında yüzde 3’ün üstünde değerlendi.

2- WSJ’ye göre Washington gerilimi azaltmak bir yana artırdı: Yeni yaptırım gelebilir

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Washington’da yapılan son görüşmelerin sorunları çözmek bir yana ABD’nin Türkiye’ye yeni yaptırım uygulamasına neden olabilecek bir süreci başlatabileceğini yazdı.

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3- Erdoğan iş dünyasını ‘rahatlattı’: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajını verdi.

4- Hakkari’de üs bölgesine PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

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5- Silah zoruyla ölüme: Kuşadası’nda mülteci botu battı, yedisi çocuk dokuz kişi öldü

Yunanistan’a bağlı adalara gitmeye çalışan mültecileri taşıyan botun batması sonucu yedisi çocuk dokuz Iraklı hayatını kaybetti.

6- MHP’nin kanun teklifi: Sonucu ‘manipüle’ eden anketçiye beş yıla kadar hapis

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla ‘yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan’ kamuoyu araştırmacılarının iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

7- Aşı karşıtı kampanya sonrası: Çocuğunu aşılatmayan aile sayısı 23 bine çıktı

Aşıların sağlığa zararlı olduğu yönünde son dönemde yapılan yayınların ardından çocuğunu aşılatmayan aile sayısı bir yıl içinde yüzde 100’ün üzerinde artarak 23 bine çıktı.

8- Kılıçdaroğlu ‘disiplin kurulu’nu işaret etti: MYK’da ‘Parti önü eylem alanı değil’ sesleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kamuoyunda tartıştıranlara yönelik disiplin mekanizmasının harekete geçirileceğini söyledi.

9- Yetmiyor: Yıla yüzde 12’lik bütçe artışıyla başlayan Diyanet’e 550 milyon ek ödenek

Bütçesi tartışma yaratan Diyanet, bu yılın ilk altı ayının sonunda da 7.7 milyarlık bütçesinin yetmeyeceğini bildirmesi üzerine 550 milyonluk ek ödenek aldı.

10- Süper Lig’e fena gol: Katarlı beIN Sports 5.40’lık doları 3.26 sayıp ödeme yapıyor

Süper Lig maçlarının naklen yayın hakkını Kasım 2016’da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı şirket ‘beIN Sports’un, sözleşme imzaladığı aracı kurum Türkiye Futbol Federasyonu’na güncel kur (bugün 5.40 civarı) üzerinden değil, iki yıl önceki sözleşme döneminde belirlenen 3.26’lık kurdan ödeme yaptığı öne sürüldü.

11- Tutuklu vekil Berberoğlu’ndan protesto: Düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktı

CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce reddedilmesi üzerine savunma yapmama ve görüşe çıkmama eyleminin ardından düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktı.

12- Yunan bakan ilk kez: Sınırı geçen askerler Erdoğan’ın talimatıyla yakalandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan iki Yunanistan askeri için “Erdoğan’ın talimatıyla yakalandılar” dedi.