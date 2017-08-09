Akşam Postası / 9 Ağustos 2017

1- Barzani: Bağımsızlıktan geri dönüş yok

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması beklenen referandumu ‘bağımsızlığa adım’ diye niteleyerek, “Geri dönüş yok” dedi.

2- Kırmızı çizgi ‘Fırat’ın batısında’: Kuzey Suriye’de dördüncü kanton ilan edildi

PYD’nin başını çektiği Suriyeli Kürtlerin kurduğu Kuzey Suriye Federasyonu, Afrin, Cizre ve Kobani’nin ardından dördüncü kantonun da kurulduğunu ilan etti.

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3- Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit: İlk darbeyi vurabiliriz

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine aynen karşılık vererek Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye ait Guam Adası’nı hedef gösterdi.

4- Suriye Gözlemevi: Koalisyon uçakları Rakka’yı vurdu, 14’ü çocuk 29 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’ya düzenlediği hava saldırısında çocuklar dahil onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

5- Paris’te askerlerin üzerine araç sürüldü: İkisi ağır altı yaralı

Paris’in kuzeybatısında yer alan Levallois-Perret semtinde askerlerin üzerine araç sürüldü. Altı asker yaralandı, ikisinin durumu ciddi. Saldırgan yakalandı.

6- LYS birincisi görme engelli Fulya Akkaya Boğaziçi’ni kazandı

LYS’de TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinde Türkiye birincisi görme engelli Fulya Akkaya oldu. Akkaya tek tercihle Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı.

7- CHP tutanakla sordu: ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ neyin nesi?

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bir mahkeme dosyasından alınan tutanakta hakkında soruşturma bulunanların araştırılması için‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ adında bir yapıdan bilgi istendiğini duyurdu.

8- Baydemir Erdoğan’a seslendi: Faşizmin yolu çıkmaz sokaktır

HDP Sözcüsü Osman Baydemir Van’a taşınan ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Faşizmin yolu çıkmaz sokaktır.”

9- Yüksel eylemcisi Nazife Onay tutuklandı

KHK’yla ihraç edildiği işine dönmek için eylem yapması gerekçe gösterilerek ‘ev hapsi’ cezası verilen öğretmen Nazife Onay, yasağa uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

10- Kundaklama ihtimali güçlü: Kazdağları’nda dört ayrı noktada yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın en önemli bölgelerinden Şahinderesi Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. Yaklaşık 8 hektarlık alanda (altı futbol sahası) etkili olan yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı. 30 Haziran’da yine Kazdağları’nda çıkan ve kundaklama olarak kayıtlara geçen yangında olduğu gibi, bu sefer de yangın dört ayrı noktadan başladı.

11- Cumhuriyet, Nuray Mert’in yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesi Nuray Mert’in yazılarına son verdi. Gerekçe, Mert’in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesi.

12- ‘ByLock’tan gözaltına alınan ‘pazarcı teyze’nin başını gelini yakmış

Aksaray’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’kullandığı iddiasıyla pazarda sebze satarken gözaltına alınan Gülen D.’nin aslında ‘gelin kumpası’na uğradığı öne sürüldü.