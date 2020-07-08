Akşam Postası / 8 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1041 ‘corona’ tanısı: 22 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 219 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1041 corona virüsü tanısı konarken, 22 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

2. ‘İktidar Kurultayı’na hazırlanan Kılıçdaroğlu: Erken seçim istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘corona’ salgını nedeniyle 25-26 Temmuz’da yapılması planlanan ve ertelenebileceği konuşulan kurultayın ertelenmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının ‘yapay‘ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, erken seçim tarışmaları içinse “Benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok” dedi.

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3. Yargıtay’da sekiz daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.

4. Sakarya’daki patlamada ifadeler: Denetimden bir gün önce haber geliyordu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin tutuklanan sorumlu müdür H.A.V., ustabaşı E.Ö., sorumlu müdür A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.B.’nin savcılık ve hakimlik ifadeleri, alınmayan önlemleri ve ihmalin boyutunu gözler önüne serdi. Denetimden bir gün önce fabrikaya haber gittiği ortaya çıktı.

5. Bakanlıktan ‘Hasankeyf savunması’: Mağduriyet yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman’daki tarihi Hasankeyf’ten göç etmek zorunda kalanları mağdur etmediklerini söyledi. Hasankeyf’in yeni hali eleştirilerin hedefi olmuştu.

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6. Babacan: Alkolde vergi kopmuş gitmiş, kabul edilebilir değil

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, içkide alınan vergiyi eleştirirken, LGBTİ’lerin yaşam tarzına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

7. AKP’li Ünal’ın ‘Netflix’ çıkışına Aşk 101 oyuncusundan itiraz: Biraz anlayış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix’te yayınlanan ‘Aşk 101‘ dizisinin hazırlık aşamasında ‘Osman‘ karakterininin eşcinsel kimliğiyle tasarlandığını belirtip ‘eşcinsellik tartışmaları üzerinden bir siyasal meydan okuma yapıldığını’ savundu. Dizideki Kerem karakterini canlandıran Kubilay Aka ise “Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor” dedi. Dizinin yayındaki bölümlerinde ‘Osman’ın eşcinsel olduğuna dair bir vurgu yapılmıyor.

8. Akşener’den sosyal medya düzenlemesi için ‘hodri meydan’: İşe ‘troll’lerden başlayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin getirmek istediği sosyal medya düzenlemesi için “AKP’nin troll’lerinden işe başlayalım” dedi.

9. İmamoğlu ‘İhanet ettik’ sözlerini hatırlattı: Kanal İstanbul bin kat fazla ihanet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin iktidar cephesinde bugüne kadar “İhanet” diye anlatılan tüm projelerden bin kat daha büyük ihanet olacağını söyledi.

10. AKP’li yönetici: Sosyal medyayı özgürlük alanı olarak görüyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyayı bir ‘özgürlük alanı’ olarak gördüklerini söyledi.

11. Süper Lig’de yeni sezon 12 Eylül’de başlayacak

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 12 Eylül’de başlayacağı açıklandı.