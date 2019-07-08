Akşam Postası / 8 Temmuz 2019

1- Ali Babacan AKP’den istifa etti: Yeni çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi

Ali Babacan. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan AKP Genel Merkezi’ne istifa dilekçesini sunduğunu duyurdu.

2- SETA ‘fişleme’ raporunu savundu: Gazetecilerin siyasi pozisyonlarının tespiti meşrudur

İktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), yabancı basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili raporunu “Gazetecilerin siyasi pozisyonu olması da bunların tespiti de meşrudur” diye savundu.

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3- Erdoğan: S-400’de yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih diye zorlamazsanız iyi olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan teslim alınacak S-400’lerin yolculuk hazırlığının devam ettiğini belirterek, bunların konuşlanma planlarının Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılmakta olduğunu söyledi.

4- Çorlu faciasının üzerinden bir yıl geçti: Aileler hala adalet arıyor

Fotoğraflar: DHA

Bugün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının birinci yıldönümü. 3 Temmuz’daki duruşma öncesinde polisin müdahale ettiği ailelerin adalet arayışı sürüyor.

5- Çankaya belediye başkanından ODTÜ rektörüne yurt tepkisi: Yavaş da devrede

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ arazisinin Kavaklık bölgesinde yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu nedeniyle öğrencilerle karşı karşıya gelen rektörü kaçak inşaat yapmakla suçladı.

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6- Pendik’te araca saldıranlar tutuklandı

Pendik’te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran iki şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, şüphelileri kapıda karşılayan polis amiri görevden alındı.

7- Demirtaş suçlamalara tek tek yanıt verdi: Bunların dışında söylenen her şey yalan

Fotoğraf: HDP

Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılandığı davada kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya hesabından tek tek yanıt verdi: “Bütün iddiaları bir de benden dinleyin lütfen. Bunların dışında söylenen herşey yalandır.”

8- 11’nci Kalkınma Planı: ‘2023 hedeflerinin çöktüğü ilan edildi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulan 2019-2023 dönemine yönelik 11’inci Kalkınma Planı’nı değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “2023 yılı hedeflerinin çöktüğü ilan edildi” dedi.

9- Doğa Koleji’nin sahiplerine 240 milyon liralık icra takibi

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı.

10- ‘Merkez’ ataması doları ateşledi: Dünyada düşerken içerde sert yükseldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla Asya seansında sert yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 seviyesini gördü.

11- Bakan, ‘milletimizin hassasiyeti’ne sığındı: Sıla’lı konser programı ‘revize’ ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘milletimizin hassasiyeti‘ gerekçesiyle şarkıcı Sıla’nın da yer alacağı ilan edilen temmuz konser programının ‘revize edilleceğini’ duyurdu.

12- Yunanistan’da seçimi kazanan Miçotakis’ten fazla yatırım ve az vergi sözü

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan’da yapılan erken seçimleri muhalefetteki muhafazakarlar kazandı. Başbakan olarak seçilen Kiryakos Miçotakis, yatırımları artırma ve vergileri azaltmayı taahhüt etti.

13- Venezüela’da tarafların çözüm süreci için yeni adresi Barbados

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido arasındaki güç kavgası nedeniyle siyasi çekişme yaşanan Venezüela’da tarafların ‘çözüm arayışı’ için yeni adresi Karayiplerdeki ada ülkesi Barbados.