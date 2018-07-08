Akşam Postası / 8 Temmuz 2018

1- Son OHAL KHK’sı: 199’u akademisyen 18 bin 632 ihraç

Olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararnameyle 18 bin 632 kişi ihraç edildi; 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı.

2- Gözaltıların ardından: ODTÜ’de öğrencilerle buluşacak İnce etkinliği erteledi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapacağı buluşmayı gözaltılar nedeniyle erteledi.

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3- Lice’deki çoban baba-oğul cinayetini de PKK üstlendi

Ağrı’da öldürülen bakkal Mevlüt Bengi’nin ardından, Diyarbakır’daki baba ve oğlunun öldürülmesini de PKK üstlendi.

4- Akşener ‘el öpenleriniz çok olsun’ demedi: İlkelerimize uymayan partiyi terk etsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’teki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye el öpmeye varıncaya kadar sıcak ilgi gösteren milletvekillerini kastederek “Genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal İYİ Parti’yi terk etsin” dedi.

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5- Hekimlerin kamudan kaçışına önlem: Döner sermaye ücreti beş kat artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özellikli sağlık hizmetleri veren hekimlerin döner sermaye ücretlerini beş kat artıracaklarını açıkladı.

6- Bitlis ve Hatay’da kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hatay’da sekiz gün önce kaybolan altı yaşındaki Ufuk Tatar ile Bitlis’te cumartesi günü kaybolan iki yaşındaki Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenlerine ulaşıldı.

7- Tayland’da mutlu sona yaklaşıldı: Mağarada mahsur çocuklardan dördü kurtuldu

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan dördü, başlatılan kurtarma operasyonunun ilk saatlerinde kurtarıldı.

8- İsrail’in TİKA hamlesi: Cihatçıları ofisinde barındırmakla suçlanıyor

İsrail’in, Gazze’de faaliyetleri bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na (TİKA) yönelik kısıtlamalarda bulunacağı öne sürüldü. TİKA, ‘Gazze’deki ofisinde İslami Cihad Hareketi üyelerini barındırmak’ ve ‘Hamas’a finansal destek ve bilgi sağlamak’la suçlanıyor.

9- Başbakan Yıldırım intihara kalkışan kişiyi vazgeçirdi: Yanına alıp düğüne götürdü

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.

10- Tanrıya ‘aptal’ diyen Duterte çıtayı yükseltti: Varlığını bir kişi ispatlasın, istifa edeceğim

Geçen hafta yaptığı bir konuşmada tanrının aptal olduğunu söyleyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelen tepkiler üzerine geri adım atmadı. Duterte dün de birinin, tanrının varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.