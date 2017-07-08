Akşam Postası / 8 Temmuz 2017

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- Kılıçdaroğlu yürüyüşün son etabını tek başına yürüyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 24’üncü gününde.

2- Kılıçdaroğlu ’emin’: AKP ve MHP tabanının kaydığını görüyor, sert açıklamalar ondan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 günü geride bırakan ‘Adalet Yürüyüşü’ne iktidar ve MHP kanadının sert ithamlarda bulunmasına, “AKP ve MHP tabanlarını kontrol etmek için sert açıklamalar yapıyor. Çünkü taban kayıyor” yorumunda bulundu.

Reklam

3- ‘Bütün tartışmaları kenara bırakarak’: HDP, ‘Adalet Mitingi’ne de katılacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne ‘Herkes için adalet’ sloganıyla bir günlük ziyarette bulunan HDP, yarınki ‘Adalet Mitingi’ne de katılacağını duyurdu.

4- CHP’li Böke: Toplumun yürüyüşe desteği itirazımın doğruluğunu gösteriyor

Partisindeki sözcülük ve ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa eden CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılımın, ‘itirazının doğruluğunu zaten gösterdiğini’ söyledi.

5- Yıldırım’ın ‘kafası karışık’: Yollarda adalet aranabilir ama yeri Meclis

Başbakan Binali Yıldırım, bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü normal karşılarken, diğer yandan adaletin Meclis’te aranması gerektiğini söyledi.

6- Siyasi ortam, proje okullar yabancı liseleri patlattı: Saint Benoit krizin neresinde?

Birçok prestijli anadolu lisesinin proje okula çevrilmesi, darbe girişiminin ardından artan beyin göçü dalgası, kayıt döneminde yabancı özel okullarda talep patlamasına neden oldu.

7- Erdoğan ‘tereddütsüz’: Sınırın yanı başında ‘terör adacıkları’na sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ülke güvenliğini tehdit eden oluşumlara karşı ‘meşru müdafaa’ hakkını kullanmakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.

8- Merkel duyurdu: Erdoğan’la İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle İncirlik Üssü konusundaki fikir ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

9- Erdoğan, ‘değerlendirme yapmak’ için G20 aile fotoğrafına katılmamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla değerlendirme yapmak amacıyla otele döndüğü için G20 aile fotoğrafında yer almadığı belirtildi.

10- Mahalleli fabrikayı suçladı: Tekirdağ’da binlerce ölü balık karaya vurdu

Tekirdağ’daki barajda binlerce ölü balık karaya vurdu.

11- İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar alan küle döndü

İzmir’deki makilik yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

12- Resmen açıklandı: Fenerbahçe’de Volkan Şen’in sözleşmesi 1 milyon avro karşılığında feshedildi

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu Volkan Şen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.