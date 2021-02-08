Akşam Postası / 8 Şubat 2021

1. ‘Parçalanmaya başladılar’ diyen Erdoğan: CHP gençleri kullanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin ‘kendi çürümüşlüğünün üzerini örtmek için’ gençleri kullandığını, ‘onların geleceğini tehlikeye attığını’ söyledi.

2. Savcılık, Berberoğlu hakkındaki ‘AYM kararı uygulansın’ dedi, mahkeme kabul etti

İstanbul başsavcılığı, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında iki kez ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek yeniden yargılama istedi.

Reklam

3. Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

4. ‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyen İnce, parti üyeliğinden istifa etti

Kuracakları partinin hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Muharrem İnce, CHP’nin artık bir tabeladan ibaret olduğunu, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştığını savundu. İnce, e-devlet üzerinden parti üyeliğinden istifa etti.

5. Öztrak’tan İnce’ye: Cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmayı doğru bulmuyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin Atatürk’ün kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunarak yollarını ayırdığını duyuran Muharrem İnce’nin, ‘cumhur ittifakı’nın ağzını kullandığını söyledi.

Reklam

6. Çankırı valisi: Altı kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildi; hepsi genç

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte altı kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini söyledi. Ayaz, bu kişilerin genç olduğunun da altını çizdi.

7. AKP araştırması: Toplumun yarısı salgın yönetiminde devlete güvenmiyor

AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.

8. Buldağ: Boğaziçi Dayanışması hesabını devrettim; paylaşımları ben yapmadım

Fotoğraf: Instagram

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Beyza Buldağ, ‘hesabı uzun zaman önce devrettiğini, söz konusu paylaşımları kendisinin istese de yapamayacağını’ söyledi.

9. HDP, ‘Herkes için Adalet’ kampanyası başlattı

HDP, haziran ayına kadar sürecek ‘Herkes için Adalet’ kampanyası başlattı.

10. Sağlık çalışanlarına ikinci doz vurulmaya başlıyor: İkinci parti aşılar halen analizde

Sağlık çalışanlarına ‘corona’ aşısında ikinci dozlar 11 Şubat’ta vurulmaya başlayacak. İlk dozlar 14 Ocak’ta vurulmuştu.

11. Güney Afrika mutasyonunu çalışan profesör: Oxford aşısı ağır vakaları önleyebilir

Corona virüsünün Güney Afrika mutasyonu üzerine çalışma yürüten Profesör Shabir Madhi, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının bu mutasyonun ağır vakalarını durdurabileceği yönünde umutlar olduğunu söyledi.

12. ‘Sivas arı’sının genotipi araştırılacak

Fotoğraf: AA

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, Sivas’a özgü arıların genotipi kentteki Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırılacak.