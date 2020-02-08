Akşam Postası / 8 Şubat 2020

1- Çin: Hayvan ithalatına kısıtlama, ilişkilerimizi etkiler

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin Çin’den hayvan ithalatını durdurmasının ilişkileri olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

2- İmamoğlu: Vatandaşın tepkisi haklı… Maliyetlerin çok altında bir zam yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplum ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zamla ilgili, vatandaşın tepkisinin sonuna kadar haklı olduğunu belirterek maliyetin çok altında bir zam yaptıklarını söyledi.

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3- ABD’den gelen heyet, uçağın enkazında inceleme yaptı

ABD’den gelen heyet, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkazında inceleme yaptı. Heyet, üç saat incelemenin ardından havalimanından ayrıldı.

4- Mersin’de, beş tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

Mersin’de, aşırı yağış sele neden oldu; beş tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı.

5- Kayseri’de otobüs devrildi: 43 yaralı

Kayseri’de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 43 kişi yaralandı.

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6- Elazığ’da kiradan sonra nakliye ücreti de iki-üç kat arttı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bazı nakliye firmalarının, taşıma ücretini iki katına çıkardığı bildirildi.

7- Hatay’da benzin döküp kendini yakan adam hayatını kaybetti

Hatay’da valilik önünde kendini yakan 42 yaşındaki Adem Yarıcı hayatını kaybetti.

8- Ocak ayında en az 112 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayında en az 112 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

9- 15 yaşındaki çocuk annesine silah çeken babasını öldürdü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan M. Ü. (15), annesiyle kavga ederken silah çeken babası Hakan Ü.’nün (40) elindeki tabancayı alıp onu başından vurarak öldürdü.​

10- Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde askeri araç devrildi, bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde askeri bir aracın devrilmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de yaralandığını duyurdu.

11- Ekmek üreticileri: Bir yılda çöpe giden ekmeğe ödenen parayla 500 okul yapılabilir

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, günde 120 milyon adet ekmek üretildiğini ve yüzde 10’unun israf edildiğini söyledi. Kavuncu, “Her yıl bu israftan dolayı 1.5 milyar dolar çöpe gidiyor. Bu parayla 500 okul ve 250 devlet hastanesi, 500 kilometre 5 şeritli otoyol yapılabilir” dedi.

12- Yalova Belediyesi’ni dolandırmakla suçlanan muhasebeci gözaltında

Yalova Belediyesi’nin suç duyurusunda bulunduğu muhasebeci R.E. gözaltına alındı. R.E.’nin bir villa aldığı, bir de taksisinin bulunduğu öğrenildi.

13- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 2002-2019 yıllarında tren kazalarında 1678 kişi öldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2002 ila 2019 arasındaki süreçte tren kazalarında 1678 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14- Küçükkuyu belde belediyesi hurdaya çıkan otobüsleri hayvan barınağına dönüştürdü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu Belde Belediyesi, hurdaya çıkan iki otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü. Otobüslerin biri sokak köpekleri için ikincisi ise diğer hayvanlar için kullanılıyor.

15- Eşini darp etti, 3 bin lira ceza verildi

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 bin lira para cezası verildi.

16- Savcı isimleri karıştırdı; şikayetçi olan taraf sanık oldu

Antalya’da, avukat Burcu Özen (25), bölgesel zayıflama için gittiği güzellik merkezinde, bacaklarında yanık oluşunca merkezin sahibi diyetisyen Büşra Öner’i Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Bakanlık, Öner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık iddianamede isimleri karıştırınca açılan kamu davasında, diyetisyen Öner yerine avukat Özen sanık oldu. Özen, ikinci duruşmada beraat etti.