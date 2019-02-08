Akşam Postası / 8 Şubat 2019

1. ‘Halk manav’ için ürün alımı başladı: Kar yok, yalnızca nakliye maliyeti
Tarım Kredi’nin belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladığı bildirildi. Ürünlere kâr eklenmeyecek, yalnızca nakliye fiyatı dahil edilecek.
2. Şarkıcı Atilla Taş tahliye oldu
‘FETÖ’nün medya yapılanması‘ adıyla anılan davada hüküm giyip cezaevine konan şarkıcı Atilla Taş cezaevinden salıverildi.
3. Bloomberg: Türk şirketi Maduro’nun 900 milyon dolarını altın olarak ‘kaçırdı’
Bloomberg, Sardes adlı bir Türk şirketinin Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 900 milyon doları altın olarak kaçırmasına yardım ettiğini öne sürdü.
4. ‘Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu’ denen incelemenin videosu
Diyarbakır’da öldürülen baro başkanı Tahir Elçi’nin vurulma anına ilişkin İngiltere’deki uzman kuruluş tarafından hazırlanan canlandırma videosu yayınlandı.
Dünyaca ünlü Adli Mimarlık: Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu
5. 50 bakan yardımcısına dayalı döşeli ‘özel tahsisli’ konut
Yönetmelik değişikliğiyle 50 bakan yardımcısı özel tahsisli konutta oturmaya hak kazandı.
6. Trump ‘rahip siyaseti’nin tadını çıkarıyor: ‘Bırakılmalı’ dedim bıraktılar, bir mucizeydi
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu kalan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’ın kendisinin söylemesiyle serbest bırakıldığını belirterek “Bu bir mucizeydi” dedi.
7. Yatırımda son bir yıl: Borsa yüzde 32 kaybettirdi, dolar yüzde 18 kazandırdı
Borsa İstanbul son bir yılda en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
8. Eski HDP’li vekil Demir Çelik ‘terörden arananlar listesi’ne girdi
24. dönem HDP Muş milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesine girdi.
9. Eczacılara göre tedarik sorunu devam ediyor: 41 ilaçtan sadece dokuzu piyasada
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerdeki ilaç tedarik sorununun devam ettiğini, ilaç fiyatlarının bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.
10. İstanbul’daki ‘Kuir Kısalar’ yasağına karşı AYM’de tazminat davası
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Beyoğlu kaymakamlığının ‘Kuir Kısalar‘ film gösterimini yasaklama kararının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.
11. ‘Ticaret savaşı’ büyüyor: ABD, Hindistan’a tanıdığı gümrük ayrıcalığına son verebilir
ABD’nin Hindistan’a sağladığı gümrük vergisi istisnasından vazgeçmeyi değerlendirdiği belirtildi.
12. Kartal’da çöken binada ölü sayısı 14’e çıktı
İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.
13. BTK artık müstehcen sitelere erişimi engelleyemeyecek
BTK başkanı 7 Şubat 2019 tarihinden sonra müstehcen olduğu iddia edilen web sitelerine re’sen erişim engellemeye devam ederse suç işleyecektir.
14. ‘Afrin zeytinyağı’ İsviçre’den sonra İspanya ve AB’nin de gündeminde
Türkiye’nin Suriye’den kaçak olarak aldığı zeytinyağını Avrupa ülkelerine ‘Türkiye’de üretilmiş gibi‘ satmaya çalıştığı iddiası, İsviçre parlamentosundan sonra İspanya meclisi ve Avrupa Komisyonu’nun da gündeminde.