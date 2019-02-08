Akşam Postası / 8 Şubat 2019

1. ‘Halk manav’ için ürün alımı başladı: Kar yok, yalnızca nakliye maliyeti

Tarım Kredi’nin belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladığı bildirildi. Ürünlere kâr eklenmeyecek, yalnızca nakliye fiyatı dahil edilecek.

2. Şarkıcı Atilla Taş tahliye oldu

‘FETÖ’nün medya yapılanması‘ adıyla anılan davada hüküm giyip cezaevine konan şarkıcı Atilla Taş cezaevinden salıverildi.

Reklam

3. Bloomberg: Türk şirketi Maduro’nun 900 milyon dolarını altın olarak ‘kaçırdı’

Bloomberg, Sardes adlı bir Türk şirketinin Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 900 milyon doları altın olarak kaçırmasına yardım ettiğini öne sürdü.

4. ‘Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu’ denen incelemenin videosu

Diyarbakır’da öldürülen baro başkanı Tahir Elçi’nin vurulma anına ilişkin İngiltere’deki uzman kuruluş tarafından hazırlanan canlandırma videosu yayınlandı.

Reklam

5. 50 bakan yardımcısına dayalı döşeli ‘özel tahsisli’ konut

Yönetmelik değişikliğiyle 50 bakan yardımcısı özel tahsisli konutta oturmaya hak kazandı.

6. Trump ‘rahip siyaseti’nin tadını çıkarıyor: ‘Bırakılmalı’ dedim bıraktılar, bir mucizeydi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu kalan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’ın kendisinin söylemesiyle serbest bırakıldığını belirterek “Bu bir mucizeydi” dedi.

7. Yatırımda son bir yıl: Borsa yüzde 32 kaybettirdi, dolar yüzde 18 kazandırdı

Borsa İstanbul son bir yılda en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

8. Eski HDP’li vekil Demir Çelik ‘terörden arananlar listesi’ne girdi

24. dönem HDP Muş milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesine girdi.

9. Eczacılara göre tedarik sorunu devam ediyor: 41 ilaçtan sadece dokuzu piyasada

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerdeki ilaç tedarik sorununun devam ettiğini, ilaç fiyatlarının bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.

10. İstanbul’daki ‘Kuir Kısalar’ yasağına karşı AYM’de tazminat davası

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Beyoğlu kaymakamlığının ‘Kuir Kısalar‘ film gösterimini yasaklama kararının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

11. ‘Ticaret savaşı’ büyüyor: ABD, Hindistan’a tanıdığı gümrük ayrıcalığına son verebilir

ABD’nin Hindistan’a sağladığı gümrük vergisi istisnasından vazgeçmeyi değerlendirdiği belirtildi.

12. Kartal’da çöken binada ölü sayısı 14’e çıktı

İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

13. BTK artık müstehcen sitelere erişimi engelleyemeyecek

BTK başkanı 7 Şubat 2019 tarihinden sonra müstehcen olduğu iddia edilen web sitelerine re’sen erişim engellemeye devam ederse suç işleyecektir.

14. ‘Afrin zeytinyağı’ İsviçre’den sonra İspanya ve AB’nin de gündeminde

Türkiye’nin Suriye’den kaçak olarak aldığı zeytinyağını Avrupa ülkelerine ‘Türkiye’de üretilmiş gibi‘ satmaya çalıştığı iddiası, İsviçre parlamentosundan sonra İspanya meclisi ve Avrupa Komisyonu’nun da gündeminde.



