Akşam Postası / 8 Şubat 2018

1- Menbiç’te poz veren ABD’li general: Vurursanız, agresif karşılık veririz

IŞİD’e ABD öncülüğünde kurulan koalisyon görev gücünün en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk, Türkiye’nin operasyon düzenleme sinyali verdiği Menbiç’e giderek basına şöyle konuştu: “Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz.”

2- Buraya nasıl geldim: Soyağacına ulaşma imkanı e-devlet üzerinden erişime açıldı

1800’lerin başına dek soyağacına ulaşma imkanı e-devlet üzerinden erişime açıldı.

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3- Erdoğan’dan adı değişecek TTB ve TBB’ye: Türk kavramına layık değiller

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) adından ‘Türk‘ ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TTB) adından ‘Türkiye‘ kelimesinin çıkarılması planının gerekçesini “Bunların Türk kavramı ve Türkiye’ye layık değiller” diye açıkladı.

4- Aladağ’da mahkeme heyeti değişti: Tali kusurlu sayılan dört sanığa tahliye

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan ve 11’i kız çocuğu ve bir görevli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada tutuklu dört sanık tahliye edildi.

5- Berberoğlu için imza kampanyası başlatıldı: Tüm masumlar için siz de oy verin

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için internette imza kampanyası başlatıldı.

7- HDP’nin eş genel başkan adayları belli oldu: Buldan ve Temelli

HDP, 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü olağan kongresinde eş genel başkanlık için adaylarını açıkladı:

Pervin Buldan ve Sezai Temelli.

8- ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanması’: Çapkın ve Mutlu için 15’er yıla kadar hapis istemi

‘FETÖ’ davasında yargılanan eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

9- AB’ye vize için vaat: Eleştiri ve haberciliğin suç olmayacağı TMK’da vurgulanacak

Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek için yedi maddelik bir yol haritası belirleyen hükümet, vize serbestisi için şart koşulan terörle mücadele yasasına ‘habercilik sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç sayılmayacağı’ hükmünü koymayı gündeme aldı.

10- CHP’li Tanal’dan Müslim’i kabul eden Erdoğan’a suç duyurusu: Suçluyu korudu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim’i 2014 yılında Ankara’da kabul eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

11- Baro kararını verdi: KHK’lar nedeniyle soruşturulan Bozdağ’a ceza yok

Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’lar nedeniyle şikayet edilen üyesi, başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında cezaya gerek görmedi.

12- Sıra Burdur’da: Açık alanda içki içmek yasaklandı

Burdur’da açık alanda içki içmek yasaklandı.

13- Rusya’da seçim: Putin, yedi adayla yarışacak, oyların yüzde 60-70’ini alması bekleniyor

Rusya’da 18 Mart’ta düzenlenecek başkanlık seçiminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanısıra yedi aday yarışacak.

14- Oda Tv’nin iddiası: Alçı ve Kütahyalı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması

Haber sitesi Oda Tv, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi Sabah gazetesi eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması yürütüldüğünü iddia etti.

15- Çavuşoğlu ile görüşen Ruhani: ‘Zeytin Dalı’nın geçici olduğu güvencesi verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Tahran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile biraraya gelmesinin ardından İran’dan bir açıklama geldi. Buna göre Çavuşoğlu, Afrin harekatının geçici olduğuna dair İran’a güvence verdi.

16- Delil yetersizliği: Tecavüz suçlamasıyla yargılanan özel harekat polisi beraat etti

Mardin’de bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki özel harekat polisi beraat etti.