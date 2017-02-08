Akşam Postası / 8 Şubat 2017

1- İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: İş gider haysiyet kalır

Yeni kanun hükmünde kararnameyle 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversiteler giderek ‘çölleştirilirken’ mesleklerinden atılan akademisyenler umut dolu mesajlar verdi.

2- İhraç edilen usta hukukçu Kaboğlu’dan ilk değerlendirme: Bu yapılan ayıptır

Son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Ömrüm darbelere karşı mücadeleyle geçti. Bu yapılan yanlıştır, ayıptır” dedi.

3- YÖK’ten KHK ‘itirafı’: İhraç edilecek akademisyenleri üniversiteler belirliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini açıkladı.

4- CHP’li Böke son KHK’yı yorumladı: Her darbe önce üniversiteyi susturur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) akademisyenlerin ‘kıyım’a uğratıldığını belirterek, yapılanları ‘darbe’ye benzetti.

5- Yeni KHK’yla Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı da ihraç edildi

Yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen 4 bin 464 memur arasında Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı da yer alıyor.

6- CNN Türk’te Deniz Zeyrek ihraçları eleştirdi: Bırakın terörü, şiddetin ş’siyle yan yana koyamayacağımız insanlar

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dün gece yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) çoğu alanının önde gelen pek çok akademisyenin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

7- Muhtarlardan ‘Evet’ isteyen Erdoğan: Yoğun çalışacak mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine getirilen eleştirilerin ‘yalan’ olduğunu savunarak, muhtarları referandumda ‘Evet’ demeye ve dedirtmeye çağırdı.

8- Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyecek olanların, Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olacağını ileri sürdü.

9- Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem: Güvenli bölge, mülteci krizi, terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü.

10- Financial Times: Erdoğan ekonomik büyüme umutlarını Varlık Fonu’na bağladı

Britanya’nın saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, birer birer kamu şirketlerini ‘yutan’ Türkiye Varlık Fonu’nu incelediği haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik büyüme umutlarını fona bağladığı’ yorumunu yaptı.

11-Gözaltına alınan HDP’li Leyla Zana serbest bırakıldı

Gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Zana’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

12- HDP’li vekil Gülser Yıldırım’a 81.5 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 27.5 yıldan 81.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13- Sayı 58’e yükseldi: El Bab’da dört asker hayatını kaybetti, 13 yaralı var

TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında dört asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

14- TSK duyurdu: El Bab’da stratejik öneme sahip tepeler ele geçirildi

TSK, ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurdu.

15- Suriye’de yeni hamle sinyali: Rakka’ya özel kuvvetleri sokmamız gerekebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de yeni bir hamlenin sinyalini verdi.

16- Tutuklu gazeteci Tunca Öğreten’den mektup: Bir umut bekliyoruz

25 Aralık 2016 sabahı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, tutukluluğunun 22’nci gününde bir mektup kaleme aldı.e

17- Darbe girişimi

Mardin merkezli 12 ilde düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ operasyonlarında gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunda tutuklanırken, yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18- Kim takar AİHM’i: Bakan Yılmaz, zorunlu din dersi için ‘Devamı uygundur’ dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, zorunlu din dersi için “Devamı uygundur” dedi.

19- Eylem hazırlığındaki IŞİD militanı Meclis’te keşif yapmış

Tutuklu bir IŞİD militanının Meclis ve AKP’nin Ankara il başkanlığında keşif yaptığı belirlendi.

20- Sanayi üretimi 2016 yılını beklentinin altında kapattı

Sanayi üretimi 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken yıllık yüzde 1.3 arttı.

21- Trump’tan eyalet senatörünü şikayet eden şerife: İsim ver, kariyerini bitirelim

ABD Başkanı Donald Trump, 12 şerifi Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede, bir eyalet senatörünü kariyerini bitirmekle tehdit etti.

22- Obama emekliliğin tadını çıkarıyor: Karayipler’de sörf keyfi

Amerikalılar Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzaladığı kararnamelerle ‘pençeleşirken’, ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama emekliliğin tadını çıkarıyor.

23- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Hayırlarda birleşelim, kadınlar kazansın

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğiyle ilgili ‘Hayır’ çağrısı yaptı: “Hiçbir kadın içinden geçirdiği ‘İstemiyorum, hayır’ında asla yalnız değildir. Hayırlarda birleşelim, kadınlar kazansın.”

24- Halk otobüsü sahibi, gençlere sahip çıktı: Hiç mi seks hayatı olmayacak?

Kahramanmaraş’ta sorunlarını paylaşmak için bir araya gelen halk otobüsü sahiplerinden 55 yaşındaki Mehmet Nane, genç ve yeni evli şoförlere sürekli nöbet yazılmasına tepki gösterdi: “Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak?”

25- Leman çizeri Tuncay Akgün: Tatlı tatlı ‘Hayır’ diyeceğiz

25’inci yılını kutlayan mizah dergisi Leman’ın kurucularından Tuncay Akgün, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı da içeren anayasa değişikliği referandumunda ‘tatlı tatlı ‘Hayır’ diyeceklerini’ söyledi.

26- ‘Evet’e niyet, emekliliğe kısmet: Camide ‘başkanlık’ vaazı veren imam soruşturulacak

Ümraniye’deki bir camide cuma vaazı verirken ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemi için ‘Evet’ propagandası yapan imam Hüseyin Güleç hakkında soruşturma başlatıldı.

27- En pahalı Dünya Kupası: 2022’nin ev sahibi Katar haftada 500 milyon dolar harcıyor

2022’de düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, söz konusu organizasyon için haftada yarım milyar dolar harcadığını duyurdu.

28- VİDEO | Varlık fonu ‘vücut buldu’: Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi benim

Türkiye Varlık Fonu, iktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katarken, Ankaralı bir yurttaş ‘sokağa indi’: “Elle tutulmaz, gözle görülmez. Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi değil.”