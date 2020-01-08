Akşam Postası / 8 Ocak 2020

1- İran ABD’nin Irak’taki üslerini vurdu; Trump’a göre ‘her şey yolunda’

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki üslerini onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon, üslerine 12’den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

2- İran’da yolcu uçağı düştü; devlet televizyonu ‘herkesin öldüğünü’ duyurdu

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu belirtilen yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. İran devlet televizyonu tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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3- Erdoğan ve Putin’den 12 Ocak’ta, Libya’da ateşkes başlaması için çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Ocak’tan itibaren Libya’da ateşkes yapılması yönünde çağrı yaptıklarını duyurdu.

4- Metropoll Araştırma: Halkın yarıdan fazlası AB’ye girmekten yana

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre Türkiye’de halkın yüzde 53.7’si Avrupa Birliği’ne (AB) girilmesinden yana.

5- İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçan eski Nissan CEO’su: Aldığım en zor karardı

Görevi kötüye kullandığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan, aralık sonunda Japonya’nın Osaka kentinden İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, kaçma kararının hayatında aldığı en zor karar olduğunu söyledi.

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6- Ceren’in katilinin ‘akıl sağlığı’ raporu: Bilinci açık, duygu durum bozukluğu yok

Ordu’da, 3 Aralık 2019’da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun içeriği ortaya çıktı.

7- Erdoğan: Libya’ya ilk etapta 35 asker gönderdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya ilk etapta 35 asker gönderildiğini ve askerlerin görevinin ‘koordinasyonu üstlenmek’ olduğunu söyledi.

8- Gelir İdaresi başkan yardımcıları ile Milli Piyango genel müdürü görevden alındı

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ile Milli Piyango (MP) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak görevden alındı.

9- Dört Arap girişimci Kanal İstanbul güzergahında 300 dönüm arazi almış

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu dört girişimciye ait şirketlerin Kanal İstanbul projesinde belirlenen güzergahta yaklaşık 300 dönüm arazi aldığı öne sürüldü.

10- Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde dün gece maden işçisi Yasin Kılıç’ın yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığ altında kalan bir kişinin kurtarılması için sevk edilen ekipler, yolun karla kaplanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

11- CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.

12- Kuveytli fondan, giyim firması Yargıcı’yı satma kararı

Ağırlıklı olarak kadın hazır giyim markası üzerine yoğunlaşan Yargıcı’nın hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonlar ve satış için ön görüşmeleri yapmak üzere danışmanlık şirketi Pragma yetkilendirildi.

13- Çanakkale’de deniz ulaşımı iki günün ardından normale döndü

Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesi nedeniyle feribot seferleri iki gün aradan sonra yeniden başlayacak. Gökçeada’dan saat 13:00, Bozcaada’dan saat 14:00’te feribot seferi yapılacak. Güney Marmara hattında ise Erdek’ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına saat 11:00’de seferler başladı.

14- Dünyanın en büyük kızamık salgını: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 6 bini aşkın kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kızamık salgını nedeniyle 6 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

15- Avustralya’da 10 bin deve vurularak öldürülecek

Avustralya’da yaklaşık 10 bin deve, su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle ‘profesyonel nişancılarca’ öldürülecek.

16- İstanbul’daki evsizler hastalık korkusuyla bakım evlerine gitmiyor

İstanbul valiliği ve belediyeler havanın soğumasıyla sokakta yaşayanlar için ek önlemler aldı ancak evsizler hastalık kapma korkusuyla bakım evlerinde kalmak istemiyor.