Akşam Postası / 8 Ocak 2020

1. Boğaziçi’nde bugün: Hocalar rektöre ‘sırtını döndü’, öğrenciler ‘seçim yaptı’

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, bugün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti.

2. Erdoğan: Öğrenciler bu işin içinde değil, işin içinde teröristler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu’nun yasalara uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne atandığını belirterek, “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var” dedi.

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3. Erdoğan’ın, ‘DHKP-C militanı’ açıklamasına, ‘Safsata’ diyen Kaftancıoğlu: Dava açacağım

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘DHKP-C militanı’ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerini ‘safsata’ diye niteleyerek suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını açıkladı.

4. İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

5. Koca: Vaka sayıları son iki haftada Ankara ve Bursa’da yüzde 60 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da ise yüzde 60’a yakın düşüş olduğunu açıkladı.

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6. Tuma Çelik’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan 12 yıl istemiyle dava

Bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

7. Aşı uygulama odaları oluşturulmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu.

8. AB, 300 milyon doz daha Covid-19 aşısı satın aldı

Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısından 300 milyon doz daha satın aldı.

9. ‘Reform’da son durum: İlk taslakta ‘yatırımcıyı rahatlatacak’ maddeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanlarında vaat ettiği reformda ilk taslak ortaya çıktı. Ocak sonu gibi duyurulması beklenen pakette yatırımcıyı rahatlatacak düzenlemeler öne çıkıyor.

10. TÜSİAD başkanı: Ekonomide güven sağlamak uzun zaman alacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını belirterek, güven ortamının fiyat ve finansal istikrar olmak üzere iki ön koşulu bulunduğunu ifade etti.

11. 7/24 para transferi: ‘FAST’ sistemi kullanıma açıldı

Merkez Bankası (MB), gün ve saat sınırı olmaksızın EFT’ye olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulamasının başladığını bildirdi.

12. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: TikTok da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı

Fotoğraf: Reuters

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK ve YouTube’un ardından TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladığını duyurdu.

13. Londra Hayvanat Bahçesi, Ricky Gervais’in ölünce aslanlara yem olma isteğini reddetti

Fotoğraf: Reuters

Komedyen Ricky Gervais’in ölünce Britanya’daki Londra Hayvanat aslanlara yem edilme isteği reddedildi.