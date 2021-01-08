Akşam Postası / 8 Ocak 2020

1. Boğaziçi’nde bugün: Hocalar rektöre ‘sırtını döndü’, öğrenciler ‘seçim yaptı’
Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, bugün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti.
Ankara’daki ‘kayyım rektör’ eylemine müdahele: 30 kişi gözaltına alındı
2. Erdoğan: Öğrenciler bu işin içinde değil, işin içinde teröristler var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu’nun yasalara uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne atandığını belirterek, “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var” dedi.
Soylu’dan Boğaziçi eylemcilerine: Vandallar
3. Erdoğan’ın, ‘DHKP-C militanı’ açıklamasına, ‘Safsata’ diyen Kaftancıoğlu: Dava açacağım
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘DHKP-C militanı’ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerini ‘safsata’ diye niteleyerek suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını açıkladı.
4. İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar
HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.
5. Koca: Vaka sayıları son iki haftada Ankara ve Bursa’da yüzde 60 düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da ise yüzde 60’a yakın düşüş olduğunu açıkladı.
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında ölümleri dörtte bir azaltan iki ilaç bulundu
Bilim Kurulu üyesi: Hastalık kritik sürece doğru gidiyorsa, bu 10 günden sonra oluyor
6. Tuma Çelik’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan 12 yıl istemiyle dava
Bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.
7. Aşı uygulama odaları oluşturulmaya başlandı
Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu.
Bilim Kurulu üyelerinden ‘aşı dolandırıcılığı’ uyarısı
8. AB, 300 milyon doz daha Covid-19 aşısı satın aldı
Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısından 300 milyon doz daha satın aldı.
Britanya ve Fransa, Moderna’nın Covid-19 aşısına onay verdi
Araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili gözüküyor
9. ‘Reform’da son durum: İlk taslakta ‘yatırımcıyı rahatlatacak’ maddeler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanlarında vaat ettiği reformda ilk taslak ortaya çıktı. Ocak sonu gibi duyurulması beklenen pakette yatırımcıyı rahatlatacak düzenlemeler öne çıkıyor.
10. TÜSİAD başkanı: Ekonomide güven sağlamak uzun zaman alacak
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını belirterek, güven ortamının fiyat ve finansal istikrar olmak üzere iki ön koşulu bulunduğunu ifade etti.
11. 7/24 para transferi: ‘FAST’ sistemi kullanıma açıldı
Merkez Bankası (MB), gün ve saat sınırı olmaksızın EFT’ye olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulamasının başladığını bildirdi.
12. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: TikTok da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK ve YouTube’un ardından TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladığını duyurdu.
13. Londra Hayvanat Bahçesi, Ricky Gervais’in ölünce aslanlara yem olma isteğini reddetti
Komedyen Ricky Gervais’in ölünce Britanya’daki Londra Hayvanat aslanlara yem edilme isteği reddedildi.