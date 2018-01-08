Akşam Postası / 8 Ocak 2017

1. Bahçeli açıkladı: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

2. OHAL altıncı kez uzatılıyor

Bakanlar kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “OHAL bir kez daha uzatılacak” dedi.

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3. Dört yıl sonra: Kobane eylemine katılan yedi öğretmen tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaklaşık dört yıl önceki Kobane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yedi Eğitim-Sen üyesi öğretmen ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4. Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında üç askere hapis cezası

Afyonkarahisar’da 25 askerin hayatını kaybettiği cephanelik patlamasıyla ilgili üç askere hapis cezası verildi.

5. ‘FETÖ’ itirafıyla teslim olduğu söylenen ‘kahraman yüzbaşı’ serbest bırakıldı

Kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı.

6. Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurup gözaltına aldı

Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sabahı Yunanistan’a kaçan sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. Karar sonrası Süleyman Özkaynakçı gözaltına alındı.

7. Hükümet, Anadolu Ateşi gösterilerinde ‘kıyafetlerin kapanmasını’ talep etmiş

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun genel sanat yönetmenliğini yapan Mustafa Erdoğan, “Hükümet kanadından kıyafetlerin kapanması yönünde talep var” dedi.

8. Füniküler tacizcisi, özür diledi: Bir yıl altı ay hapis ve tahliye

İstanbul’da Kabataş-Taksim fünikülerinde bir ay önce bir kadının yanında mastürbasyon yapan Ürdünlü Yusuf A., bir yıl altı ay hapis cezası verilip tahliye edildi.

9. Kamera kayıttaydı: Antalya’da sokakta sekiz yaşındaki kızı istismar eden erkek gözaltında

Antalya’da sekiz yaşındaki kızı istismar ettiği kamera kaydıyla kanıtlanan 30 yaşındaki erkek gözaltına alındı.

10. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, geçen cuma günü Beşiktaş belediyesi önünde yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

11. Boğaziçi rektöründen Erdoğan’a ince yanıt: Dünya sıralamasını paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın üniversitesiyle ilgili sözlerine yanıt niteliğinde bir mesaj verdi.