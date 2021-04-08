Akşam Postası / 8 Nisan 2021

1. Bilim kurulu üyesinden ‘kapatma’ sinyali

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Ramazan ayında yeni tedbirlerin gündeme geleceğini söyledi.

2. Kod-29’u bir de mağdurundan dinleyin: Direnmezsem zaten açlıktan öleceğim

Dilbent Türker bir emekçi. Henüz 27 yaşında. Tam 74 gündür, işten çıkarıldığı fabrikanın önüne kurduğu çadırda, sesini duyurmaya çalışıyor…

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O bir Kod-29 mağduru…

3. Katar’la su anlaşmasında bilinmesi gerekenler: Kime yarıyor? Tehlikeler ne?

Resmi Gazete’deki beş sayfalık mutabakat zaptının ne anlattığını ve neden olabileceği sonuçları ‘Suyun Metalaşması – Kıtlığın Nedeni Kıtlığa Çare Olabilir mi?’ (Evrensel Basım Yayın, 2013) kitabının yazarı, Küresel Emek Üniversitesi’nden (Global Labour University) Dr. Gaye Yılmaz ile konuştuk.

4. Cinayetten hüküm giymiş eksi koca, sperm örneğine rağmen beraat etti

Antalya’da eski eşi Dilara Kandak’ı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Yorulmaz dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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5. Ayasofya imamı da ‘affını istedi’

Geçici görevlendirmeyle Ayasofya’ya imam olarak atanan Prof. Dr. Boynukalın’ın görevden ayrılma talebinde bulunduğu, buna olumlu yanıt verildiği kaydedildi.

6. 10 amiral hakkında ek gözaltı süresi istendi

‘Montrö bildirisi’ne imza attığı için gözaltına alınanan emekli amiraller hakkında gözaltı süresinin yarından itibaren dört gün uzatılması istendi.

7. Emekli amiralleri kınamayan derneğe jet teftiş

Ankara valiliği, emekli amirallerin bildirisini kınamadı diye Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne (TESUD) iki denetçi gönderdi.

8. ‘Çatladı patladı’ diye sevinenlere duyuruldu: ‘Millet ittifakı’nda ayrışma yok

Emekli amirallerin yayınlandığı ‘Montrö’ bildirisiyle ilgili farklı görüşler sergileyen ‘millet ittifakı’ ortakları CHP ve İYİ Parti’den yetkililer, bunun ayrışmaya yol açmayacağı görüşünde.

9. Kılıçdaroğlu muhtarları ‘yatıştırdı’: HDP’yle bir olmadık ama zulüm karşısında susmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz hiçbir zaman, ‘HDP ile beraber bir parti olduk’ demedik zulmün karşısında, haksızlık karşısında susmayız” dedi.

10. Dolar/TL’de iki seviyeye dikkat

Merkez Bankası’nın (MB) 15 Nisan’daki toplantısında faiz oranlarını yüzde 19’da sabit tutması bekleniyor, ancak faiz kararının hemen ardından yapılacak basın açıklamasına odaklanan piyasa uzmanlarına göre açıklama TL’nin rotası açısından çok önemli olacak.

11. Para Politikası Kurulu’na yeni üye

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atandı.

12. Ahmet Hakan’ın özrü Fatih Altaylı’yı güldürdü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın ‘amiraller bildirisi’yle ilgili haber nedeniyle dilediği özrü “Güldüren özür” diye tanımladı.

13. Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor

Avustralya’da işçi olarak çalışan Gallerli genç bir gün evine dönmek ister. Gelgelelim uçak bileti alacak parası yoktur. Ne yapar eder iki arkadaşını ikna eder ve bir ahşap kutuda kargo olarak postalanır…

Fıkra değil, gerçek.

O genç şimdi 75 yaşında ve sıradışı hikayesinin kitabını yazıyor. Bir yandan da o iki arkadaşını arıyor.