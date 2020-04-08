Akşam Postası / 8 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye yükseldi; 4 bin 117 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812’ye yükseldi. Son 24 saatte 87 can kaybı daha oldu. Dünden bugüne eklenen 4 bin 117 yeni vakayla toplam vaka sayısı 38 bin 226’ya ulaştı.

Dün reddetmişlerdi: AKP ve MHP’den sağlıkçılar için yasa teklifi

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP’yle hazırlanan teklifin bugün sunulduğunu söyledi.

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İmamoğlu: Sahra hastanesi için yer seçimi yanlış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle yapılacak hastanenin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi.

‘Corona’ önlemleri

İçişleri Bakanlığı, 45 ilde karantina uygulamasının sürdüğünü, beş ildeki altı yerleşim yerinde ise karantinanın sona erdirildiğini açıkladı… Ankara’da mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatıldı…

‘Merkez’, İşsizlik Fonu’na bir haftada 15 milyar liradan fazla kaynak sağladı

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın (MB) açık piyasa işlemleri (APİ) portföy tutarında yaklaşık 15.6 milyar lira artış sağlandı. Bu artışta piyasa yapıcı bankalara tanınan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı Hazine tahvili alımları belirleyici oldu.

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‘Corona’ günlüğü

Bir günde ABD’de 1918, Britanya’da 938, İspanya’da 757, İtalya’da 542, Almanya’da ise 207 hayatını kaybetti.

CHP’li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, gündemde olan ‘infaz tasarısı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ‘örtülü af’ aracı yapılmaması gerektiğini belirtti.