Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye yükseldi; 4 bin 117 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812’ye yükseldi. Son 24 saatte 87 can kaybı daha oldu. Dünden bugüne eklenen 4 bin 117 yeni vakayla toplam vaka sayısı 38 bin 226’ya ulaştı.

Bilim Kurulu üyesi: Tedbirlere uyarsak iki-üç haftada pik yapar, yataya geçeriz

Boston Üniversitesi’nden uzman: Türkiye İtalya’dan daha kötü oldu

Covid-19’u yenen hemşire: Nefes almanın nimet, tat almanın lüks olduğunu anladım

83 yaşında Covid-19’u yendi ama hastalık nedeniyle iki oğlunu kaybetti

Dün reddetmişlerdi: AKP ve MHP’den sağlıkçılar için yasa teklifi

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP’yle hazırlanan teklifin bugün sunulduğunu söyledi.

Reklam

AKP’den kanun teklifi: Üniversitede yaz tatilinde telafi eğitimi yapılsın

İzolasyon takibi devrede: Virüs taşıyıcıların izi cep telefonu uygulamasıyla sürülecek

İmamoğlu: Sahra hastanesi için yer seçimi yanlış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle yapılacak hastanenin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi.

Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatı başladı

‘Corona’ önlemleri

İçişleri Bakanlığı, 45 ilde karantina uygulamasının sürdüğünü, beş ildeki altı yerleşim yerinde ise karantinanın sona erdirildiğini açıkladı… Ankara’da mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatıldı…

Aytaç Yalman’ın eşi de ‘corona’dan hayatını kaybetti

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ‘corona’ cezası

Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı

‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı

Dışarı çıkamayınca evi kahveye çevirdiler; polis baskın düzenledi

Türkiye’den beş ülkeye tıbbi malzeme yardımı

‘Merkez’, İşsizlik Fonu’na bir haftada 15 milyar liradan fazla kaynak sağladı

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın (MB) açık piyasa işlemleri (APİ) portföy tutarında yaklaşık 15.6 milyar lira artış sağlandı. Bu artışta piyasa yapıcı bankalara tanınan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı Hazine tahvili alımları belirleyici oldu.

Reklam

İnternet alışverişi katlandı: Migros’un siparişi üç kat, Getir’in hacmi yüzde 65 arttı

Anket: Her 100 özel sektör çalışanından 20’si ücretsiz izinde, yedisi işten çıkarıldı

Motorine 15 kuruş zam

‘Corona’ günlüğü 

Bir günde ABD’de 1918, Britanya’da 938, İspanya’da 757, İtalya’da 542, Almanya’da ise 207 hayatını kaybetti.

DSÖ, Trump’ın ‘Çin odaklı’ tutum suçlamasını reddetti: Fon kesmenin zamanı değil

ABD’li şirket ‘corona’ aşısını önümüzdeki ay insanlarda deneyecek

Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu

Salgın tedbirlerini hafifletecek ülkeler takvimlerini belirledi

Wuhan’da iki ay süren tecrit sona erdirildi

Avrupa Araştırma Konseyi başkanı istifa etti: Aşı ve tedaviye fon sağlamam engellendi

Maliye bakanları pakette anlaşamadı; İspanya, ‘AB’nin geleceği risk altında’ dedi

Twitter’ın kurucusundan Covid-19’la mücadeleye 1 milyar dolar

Johnson’ın trajedisi: Hem ülkesini hem kendisini riske attı

CHP’li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, gündemde olan ‘infaz tasarısı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ‘örtülü af’ aracı yapılmaması gerektiğini belirtti.

CHP: Doğa talanını ‘corona’ bile durduramadı, krizi fırsata çevirdiler

Meclis’te MHP’liler ile HDP’liler arasında PKK tartışması

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...