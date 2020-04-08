Akşam Postası / 8 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye yükseldi; 4 bin 117 yeni vaka var
Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812’ye yükseldi. Son 24 saatte 87 can kaybı daha oldu. Dünden bugüne eklenen 4 bin 117 yeni vakayla toplam vaka sayısı 38 bin 226’ya ulaştı.
Bilim Kurulu üyesi: Tedbirlere uyarsak iki-üç haftada pik yapar, yataya geçeriz
Boston Üniversitesi’nden uzman: Türkiye İtalya’dan daha kötü oldu
Covid-19’u yenen hemşire: Nefes almanın nimet, tat almanın lüks olduğunu anladım
83 yaşında Covid-19’u yendi ama hastalık nedeniyle iki oğlunu kaybetti
Dün reddetmişlerdi: AKP ve MHP’den sağlıkçılar için yasa teklifi
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP’yle hazırlanan teklifin bugün sunulduğunu söyledi.
AKP’den kanun teklifi: Üniversitede yaz tatilinde telafi eğitimi yapılsın
İzolasyon takibi devrede: Virüs taşıyıcıların izi cep telefonu uygulamasıyla sürülecek
İmamoğlu: Sahra hastanesi için yer seçimi yanlış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle yapılacak hastanenin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi.
Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatı başladı
‘Corona’ önlemleri
İçişleri Bakanlığı, 45 ilde karantina uygulamasının sürdüğünü, beş ildeki altı yerleşim yerinde ise karantinanın sona erdirildiğini açıkladı… Ankara’da mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatıldı…
Aytaç Yalman’ın eşi de ‘corona’dan hayatını kaybetti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ‘corona’ cezası
Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı
‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı
Dışarı çıkamayınca evi kahveye çevirdiler; polis baskın düzenledi
Türkiye’den beş ülkeye tıbbi malzeme yardımı
‘Merkez’, İşsizlik Fonu’na bir haftada 15 milyar liradan fazla kaynak sağladı
Merkez Bankası’nın (MB) açık piyasa işlemleri (APİ) portföy tutarında yaklaşık 15.6 milyar lira artış sağlandı. Bu artışta piyasa yapıcı bankalara tanınan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı Hazine tahvili alımları belirleyici oldu.
İnternet alışverişi katlandı: Migros’un siparişi üç kat, Getir’in hacmi yüzde 65 arttı
Anket: Her 100 özel sektör çalışanından 20’si ücretsiz izinde, yedisi işten çıkarıldı
Motorine 15 kuruş zam
‘Corona’ günlüğü
Bir günde ABD’de 1918, Britanya’da 938, İspanya’da 757, İtalya’da 542, Almanya’da ise 207 hayatını kaybetti.
DSÖ, Trump’ın ‘Çin odaklı’ tutum suçlamasını reddetti: Fon kesmenin zamanı değil
ABD’li şirket ‘corona’ aşısını önümüzdeki ay insanlarda deneyecek
Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu
Salgın tedbirlerini hafifletecek ülkeler takvimlerini belirledi
Wuhan’da iki ay süren tecrit sona erdirildi
Avrupa Araştırma Konseyi başkanı istifa etti: Aşı ve tedaviye fon sağlamam engellendi
Maliye bakanları pakette anlaşamadı; İspanya, ‘AB’nin geleceği risk altında’ dedi
Twitter’ın kurucusundan Covid-19’la mücadeleye 1 milyar dolar
Johnson’ın trajedisi: Hem ülkesini hem kendisini riske attı
CHP’li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı
CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, gündemde olan ‘infaz tasarısı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ‘örtülü af’ aracı yapılmaması gerektiğini belirtti.