Akşam Postası / 8 Nisan 2019

1. Erdoğan: İstanbul’daki seçimin neredeyse bütünü usulsüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki seçim sonuçlarının ‘neredeyse bütününün usulsüz olduğunu’belirterek, buna ilişkin bazı belge ve görüntülerin gösterileceğini açıkladı.



2. Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 15 bin 304 oy önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 15 bin 304.



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3. İmamoğlu medya patronlarını uyardı: Gün gelir adlarını anmaktan bile vazgeçerim

Resmi olmayan oylara göre İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, NTV, Habertürk ve CNN Türk’e yüklendi.



4. Mazbatayı alan Mansur Yavaş: Darısı İstanbul’un başına

Fotoğraf: DHA

Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimini CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak kazanan Mansur Yavaş, il seçim kuruluna gidip mazbatasını aldı.



5. Para birimi uzmanı: İşler lira için daha da kötüleşecek, yıl sonu dolar 6.10

Bloomberg’in en iyi para birimi tahminleri yapan şirketler listesinde ilk sırasında yer alan Cinkciarz.pl, Türk lirası için işlerin daha da kötüleşeceğini, dolar/TL’nin yıl sonunda 6.10, 2020’nin ilk çeyreğinde 6.20 düzeyine kadar yükseleceğini söyledi.

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6. Atatürk Havalimanı’nından sözleşmesi bitmeden çıkıldı: TAV’a tazminat ödenecek

İstanbul Havalimanı’nın yolcu garantileri ve Hazine’ye çıkacak maliyetleri tartışılmaya devam ederken, Atatürk Havalimanı’ndan sözleşme süresi bitmeden çıkılacağı için TAV’a da tazminat ödenecek.



7. ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etti

ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. Washington, bu hamleyle ilk kez bir ülkenin askeri gücünü terör örgütü olarak nitelemiş oldu.

8. AKP’nin adayı 23 oyla kazandı, YSK ‘geçersiz oylar sayılsın’ itirazını reddetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye başkanlığını AKP’li aday 23 oy farkla kazandı. CHP ve İYİ Parti’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.



9. Şifre skandalının ÖSYM başkanı ‘FETÖ’den gözaltında

Eski Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alındı.



10. Kadını sokakta döven polise 740 lira ceza, müdahale etmeyen polise beraat

Antalya’nın Alanya ilçesinde aklı dengesi yerinde olmayan bir kadını copla vurup yere düşürdükten sonra tekmeleyerek döven 48 yaşındaki polis memuru İ.K., ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri yapılarak 740 lira para cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.