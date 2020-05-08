Akşam Postası / 8 Mayıs 2020

1. İBB bilim kurulu: AVM, berberlerin açılması için erken, ligin başlaması endişe verici
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, AVM, kuaför ve berberlerin açılması, futbol liglerinin başlatılması kararlarının erken olduğu yönünde görüş bildirdi. Kurul, toplu taşımada risk oluşmaması için kurum ve kuruluşların mesai saatlerini birbiriyle çakışmayacak şekilde kaydırılmasını önerdi.
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2. Ankara belediyesinden, Gökçek dönemindeki yöneticilere suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’in, belediye şirketi olan BELKA A.Ş. üzerinden ‘uçuş okulu kurmak’ amacıyla piyasa değerinden fazla fiyata 15 uçak ve 1 helikopter aldığı iddiasıyla, BELKA A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine ‘görevi kötüye kullanmaktan’ suç duyurusunda bulundu.
3. Sıtma ilacının ‘corona’da işe yaramadığı geniş çaplı araştırmayla kanıtlandı
Columbia Üniversitesi’nin araştırması sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını ortaya koydu.
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4. Reuters: Lira kusursuz fırtınada ilerliyor; ekonomi üst üste iki defa küçülebilir
Covid-19 salgınında son birkaç ayda Merkez Bankası’nın (MB) elindeki döviz rezervlerinin yaklaşık dörtte birini tükettiğini öngören analistler, TL üzerindeki baskının nedenlerini beş maddede inceledi.
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5. Toyota Sakarya fabrikası üretime 11 Mayıs’ta başlayacak
Toyota’nın Sakarya ve Britanya’daki Deeside fabrikaları 11 Mayıs’tan itibaren tekrar üretime başlayacak.
6. Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldı.
7 Ankara Barosu: Barolar ‘sessiz’ meslek örgütleri haline getirilmek isteniyor
Ankara Barosu yönetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın barolarda seçim sistemini değiştirmek için başlattığı çalışmaları eleştiren bir açıklama yayınlayarak, “Barolar ‘sessiz‘ meslek örgütleri haline getirilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.
8. CHP’li Özel ve Özkoç’a, Altun’un inşaatıyla ilgili paylaşımlarından soruşturma
Ankara başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.