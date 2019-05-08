Akşam Postası / 8 Mayıs 2019

1. AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

2. Adım adım YSK kararı: Sonucu görev süreleri uzatılan üyeler belirledi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal edilip yenilenmesine ilişkin kararında, görev süreleri geçen yıl aralık ayında çıkarılan kanunla bir yıl uzatılan altı üye belirleyici oldu.

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3. Tatilcilerde 23 Haziran hassasiyeti: Rezervasyonların neredeyse tamamı iptal

İstanbul belediye başkanlığı için seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilirken, önceki seçimde yüzde 0.1 civarındaki oy farkı, seçmen hassasiyetini zirveye taşıdı. Turizm sektörü temsilcileri İstanbul çıkışlı rezervasyonların neredeyse tamamında iptal başvurusu aldıklarını bildirdi.

4. Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları ‘kayda’ geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıların isimlerini bir kağıda yazıp Twitter hesabından ‘kayıt’ ifadesiyle paylaştı.

5. EBRD Türkiye’nin 2019 tahminini düşürdü: Ekonomi yüzde 1 daralacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) küresel ticaretteki gerileme, liradaki değer kaybı ve yüksek faize bağlı olarak Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme düşürdü. Banka ekonominin bu yıl yüzde 1 daralacağını öngördü.

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6. İSİG: 2019’un ilk dört ayında 545 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre nisan ayında ikisi çocuk en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece bu yılın ilk dört ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 545’e ulaştı.

7. İran nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu

İran 2015’teki nükleer anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

8. İddia: Mardin belediyesinde işe başvuran kadına taciz ve fuhuşa teşvik

Mardin valisi tarafından KENT A.Ş. adlı belediye şirketine müdür olarak atanan polis memuru E.U.’nun iş başvurusunda bulunan bir kadını taciz edip fuhuşa teşvik ettiği öne sürüldü.

9. Giresun’da 13 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı: 15.5 saatte kendiliğinden söndü

Giresun’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve müdahale edilemeyen yangın, 10 hektarlık alan (yaklaşık 13 utbol sahası) zarar verirken, rüzgarın etkisini yitirip yağmurun başlamasıyla birlikte 15.5 saat sonra kendiliğinden söndü.

10. Kraliyet bebeği nihayet basın ve halkla tanıştı

İngiltere’de, ‘tanışmak için’ basının ve halkın merakla beklediği Kraliyet bebeği sonunda ilk pozunu verdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Harry ve geçen yıl evlendiği ABD’li eşi Meghan Markle iki günlük oğullarıyla kameraların karşısına çıktı.

11. Metropolitan Müzesi için bir gecede 15 milyon dolar toplandı

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi’nin kostüm enstitüsü için düzenlenen yardım gecesinde 15 milyon dolar (92.8 milyon lira) bağış toplandı.

12. ABD’de bir okul saldırısı daha: Bir ölü, sekiz yaralı

ABD’de, okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Colorado eyaletindeki saldırıda 18 yaşındaki bir erkek öğrenci öldü; sekiz öğrenci yaralandı.