Akşam Postası / 8 Mayıs 2018

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- Erdoğan’ın İnce’ye yönelik ilk taktiği, küçümseme: Gariban, kukla, karikatür..

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermesiyle ilgili ilk kez yorum yaparken “Gariban, kukla, karikatür” nitelemelerinde bulundu.

2- Erdoğan ‘istedi’, Karamollaoğlu, İnce ve Akşener’den ortak yanıt geldi: TAMAM

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine ortak bir yanıt verdi: “TAMAM.”

Reklam

3- ‘İmza’da son durum: Perinçek beşinci günde 80 bini gördü

Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemi beşinci gününde.

4- İnce’nin miting haritası: Demirtaş’ı ziyaretin ardından Hakkari’ye gidecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinin ardından Hakkari’de miting yapacak.

Reklam

5- Kılıçdaroğlu’ndan ‘3 bin korumayla geziyor’ dediği Erdoğan’a: Kimden korkuyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç bin korumayla gezdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokakta halkından, Meclis’te milletvekilinden korkan cumhurbaşkanı mı olur? Ya kimden korkuyorsun arkadaş” diye sordu.

6- Yıldırım’dan bankalara: ‘Yüksek faiz bizim için iyi değil’ diyorsanız indirin

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’nın yüksek faizin kendileri için iyi bir şey olmadığı yönündeki sözlerine atıfta bulunarak “O zaman faizi indirin” dedi.

7- Uzman yorumu: ABD’nin İran yaptırımını hayata geçirmesi TL’yi olumsuz etkiler

Danimarka bankası Danske Bank analisti Jens Pedersen, ABD’nin İran’a yaptırımları yeniden hayata geçirmesi durumunda Türk Lirası’nın olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

8- Seçime doğru: Toplamda 308 milyon oy pusulası basılacak

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi içim toplamda 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak.

9- Kuzey Irak’ta PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Kuzey Irak’ta PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

10- HDP’den Erdoğan’a: Seçim manifestosuyla, yarattığı enkazı kurtarmaya soyundu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim manifestosu açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Seçime giderken ortaya bir enkaz bıraktınız. Sanki bu enkazı yaratanlar kendileri değilmiş gibi şimdi bir de kurtarıcılığa soyundular. AKP’nin manifestosu, bir çöküş manifestosudur.”

11- Muhalefet adaylarına yer vermeyen TRT hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Seçim çalışmaları devam ederken televizyon kanallarının çoğunun muhalefet adaylarına yer vermemesi tepki gördü. Bir yurttaş, hak kaybına uğradığı gerekçesiyle devlet televizyonu TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

12- Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

Yunanistan’da darbe girişiminin ardından ülkeye kaçan ‘FETÖ’ şüphelisi bir askerin daha iltica talebi kabul edildi.

13- HDP’li Taşdemir’e ‘terör propagandası’ iddiasıyla ceza, Öztürk’e beraat

Erzurum’da yargılanan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’e bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi, kentin diğer bir HDP’li vekili Berdan Öztürk ise beraat etti.

14- ‘Afrin paylaşımları’ nedeniyle tutuklanan gazeteci İshak Karakaş’a tahliye

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci İshak Karakaş tahliye edildi.

15- Kerim Çoraklık gözaltında: İYİ Parti ‘Teşkilattan değil’ dedi

Anadolu Ajansı (AA), İYİ Parti’nin ‘sosyal medya ekibinde çalışan’ Kerim Çoraklık adlı kişinin gözaltına alındığını yazdı.

16- Afrika gazetesinin sahibi Guardian’da: İyi olanlar Türkiye’de hapse girebilir

Kuzey Kıbrıs’ta, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen Afrika gazetesinin genel yayın yönetmeni Şener Levent İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

17- Sarkisyan’ı sokak protestolarıyla istifa ettiren Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan’da Sert Sarkisyan’ı istifa ettiren sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan, parlamento tarafından başbakan seçildi.