Akşam Postası / 8 Mart 2021

1. Bilim kurulu üyesi İstanbul için uyardı: Kapalı ortamda maskesiz olmak için erken

Kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası İstanbul’un durumunu değerlendiren ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kapalı ortamda maskeleri çıkararak yiyip içmek için erken olduğunu vurguladı.

2. Uzmandan karşılıksız çekte ‘dip dalga’ uyarısı: 250 bin dosyada bir yıllık süre doldu

Vergi hukuku uzmanı hukukçu Dr. Serkan Ağar, karşılıksız çekte dosya sayısı 250 bini bulduğunu, geçen yıl Çek Kanunu’na eklenen geçici maddenin mart ayında dolmasıyla birlikte çeki yazılanlar için yeni bir hapis dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

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3. ABD tahvillerinin etkisiyle baskı altında kalan dolar/TL 7.70’i gördü

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri olarak, dolar karşısında 7.70’i gördü.

4. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti. İstifanın yönetim kurulu kararıyla kabul edildiği bildirildi.

5. İntihar düşüncesi, ırkçılık, gerçek düğünleri: Meghan ve Harry’nin Oprah söyleşisinden öğrendiğimiz 10 şey

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın günlerdir beklenen Oprah Winfrey söyleşisi yayınlandı. Çift, kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açılarından anlatırken bilinmeyenlerini de paylaştı.

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6. Banksy ‘umudun resmi’ni sağlık çalışanları yararına satışa çıkardı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy hastane duvarına yaptığı ‘Game Changer‘ isimli işini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.