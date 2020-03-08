Akşam Postası / 8 Mart 2020

H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Edebiyat [email protected] Adını duyduğumuz zaman çarpılmıştık. ‘Kadının Adı Yok’! Işıklar içinde uyusun, Duygu Asena yazmıştı. Bomba gibi düşmüştü edebiyat dünyasına. Sonra filmi de çekildi. Fakat o isim yok mu, o isim… Ardına düştük. O zamanlar kışların hayli soğuk ve karlı olduğu, denizden esen rüzgarların İstanbul sokaklarında uğultuyla gezindiği […]