Akşam Postası / 8 Mart 2020

1. Yurt genelinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyor
Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanları dolduruyor.
Valilikten feminist yürüyüşe yasak: İstiklal Caddesi akşam kapatılacak
Aslım ve Ertem’den valilik kararına tepki: Kadın korkunuz geçmedi
2. Erdoğan: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını söyledi.
3. Çin’de ‘corona’ hastalarının karantinaya alındığı otel çöktü: En az 10 ölü
Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların karantinaya alındığı otel çöktü. Sabah saatlerinde altı olarak belirtilen ölü sayısı 10’a yükselirken, enkaz altındaki 23 kişiye hala ulaşılamadı.
4. Yalova açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5. Yeniçağ: Yazarımız Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in dün serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildiği bildirildi.
6. Erdoğan: İdlib’de sözler tutulmazsa temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde Bahar Kalkanı Harekatı’nın devam edeceğini söyledi.
7. İtalya’da Lombardiya ve 14 kente ‘corona’ karantinası
İtalya’da yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığının yayılmasının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kentin karantinaya aldığı duyuruldu.