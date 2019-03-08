Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Mart 2019

1. Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.

Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor

İKV: İstihdamda ‘cinsiyet uçurumu’ var

CHP’de ilk trans yönetici

Dünya Bankası’nın kadınlara fırsat eşitliği listesi: Türkiye 85’inci

2. Bedelli askerlikte talep fazla olursa kura çekilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde ihtiyaçtan çok talep olması durumunda bedelli askerlik yapacakların kurayla belirleneceğini açıkladı.

Reklam

Bedelli askerlik ücretine zam: Bugünden itibaren 31 bin 343 lira

3. Flormar’da kısmi zafer! İşçilere tazminat var, işe iade yok

Sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılan ve 297 gün direnen Flormar işçilerinin şartları ‘işe iade’ hariç işveren tarafından kabul edildi.

4. HDP’li milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı

HDP’nin Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı.

5. Rusya hava sahasını açtı, TSK İdlib’de üslerden çıkıp devriyeye başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib vilayetinde TSK’nın ateşkesi denetim için devriyelere başladığını açıkladı.

Reklam

6. Facebook aşı karşıtı içerikleri kısıtlayacak

Facebook, aşı karşıtlığına ilişkin ‘yanlış bilgiler’ aktarılan içerik ve duyuruların yasaklanacağını duyurdu.

SON HABERLER

Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…

Yeşilay’ın mobil uygulamasını çökertmişler: İhbar listeleri firmaların elinde!

Yeşilay’ın mobil uygulamasına sızan dolandırıcıların, elde ettikleri gizli bilgiler sayesinde ceza yemek istemeyen işletme sahiplerinden para topladıkları bildirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti sigara içilmesi yasak alanları tespit ve ihbar etmek için ‘Yeşil Dedektör’ adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirsi. Uygulama sayesinde yasak olmasına rağmen tütün ve tütün mamüllerinein kullanımına izin veren mekanlar tek ‘tıkla‘ telefon üzerinden […]

Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor

Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...