Akşam Postası / 8 Mart 2019

1. Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.

2. Bedelli askerlikte talep fazla olursa kura çekilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde ihtiyaçtan çok talep olması durumunda bedelli askerlik yapacakların kurayla belirleneceğini açıkladı.

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3. Flormar’da kısmi zafer! İşçilere tazminat var, işe iade yok

Sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılan ve 297 gün direnen Flormar işçilerinin şartları ‘işe iade’ hariç işveren tarafından kabul edildi.



4. HDP’li milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı

HDP’nin Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı.



5. Rusya hava sahasını açtı, TSK İdlib’de üslerden çıkıp devriyeye başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib vilayetinde TSK’nın ateşkesi denetim için devriyelere başladığını açıkladı.

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6. Facebook aşı karşıtı içerikleri kısıtlayacak

Facebook, aşı karşıtlığına ilişkin ‘yanlış bilgiler’ aktarılan içerik ve duyuruların yasaklanacağını duyurdu.

