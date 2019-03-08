Akşam Postası / 8 Mart 2019

1. Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor
Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.
Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor
İKV: İstihdamda ‘cinsiyet uçurumu’ var
CHP’de ilk trans yönetici
Dünya Bankası’nın kadınlara fırsat eşitliği listesi: Türkiye 85’inci
2. Bedelli askerlikte talep fazla olursa kura çekilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde ihtiyaçtan çok talep olması durumunda bedelli askerlik yapacakların kurayla belirleneceğini açıkladı.
Bedelli askerlik ücretine zam: Bugünden itibaren 31 bin 343 lira
3. Flormar’da kısmi zafer! İşçilere tazminat var, işe iade yok
Sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılan ve 297 gün direnen Flormar işçilerinin şartları ‘işe iade’ hariç işveren tarafından kabul edildi.
4. HDP’li milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı
HDP’nin Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı.
5. Rusya hava sahasını açtı, TSK İdlib’de üslerden çıkıp devriyeye başlıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib vilayetinde TSK’nın ateşkesi denetim için devriyelere başladığını açıkladı.
6. Facebook aşı karşıtı içerikleri kısıtlayacak
Facebook, aşı karşıtlığına ilişkin ‘yanlış bilgiler’ aktarılan içerik ve duyuruların yasaklanacağını duyurdu.