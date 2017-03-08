Akşam Postası / 8 Mart 2017

1- VİDEO | Bilgi Üniversitesi’ndeki 8 Mart standında bıçaklı saldırı

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açtıkları standa okul dışından gelen 20 kişilik bir grup saldırdı.

2- Bilgi Üniversitesi’ndeki saldırıda yaralanan öğrenci: Tekbir getirdiler, tekme attılar

Bilgi Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açılan standa saldırılması sonucu yaralanan öğrenci İrem Esmer, saldırganların kendisine tekme attığını, öğrenci olmadıklarını söyledi.

3- Bilgi Üniversitesi: Saldırganlar arasında okul öğrencileri de var, altı kişi gözaltında

Bilgi Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açılan standa yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını ve saldırganlar arasında okul öğrencilerinin de bulunduğunu açıkladı.

4- ‘Ülkücü işini yarım bırakmaz’: ‘Hayır’cı Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğine saldırı

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ile MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’de katıldığı etkinliği basan saldırganlar, MHP lideri Devlet Bahçeli lehine slogan attı.

5- AKP teşkilatı teyakkuzda: Referandum için evler aranıp yanıtlar ‘kaydediliyor’

AKP teşkilatının anayasa değişikliği referandumu için ‘partiden yolu geçenler’i arayıp oy tercihlerini kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

6- Eski MHP’li Oğan, Bahçeli’ye yüklendi: AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlar…

Eski MHP’li Sinan Oğan, geçen hafta bir konuşması sırasında saldırıya uğramasını “Hiçbir ülkücü işini yarım bırakmaz” sözleriyle değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ‘tetikçi’ benzetmesinde bulundu: “AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın.”

7- Çavuşoğlu’yla ‘zorlu’ bir görüşme yapan Alman bakan: ‘Nazi benzetmesi’yle sınır aşıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘inanılmaz provokasyon’ diye niteleyerek, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’uyla ‘zorlu’ bir görüşme yaptığını söyledi.

8- Dilek Doğan davası: Katil zanlısı polisin altı yıla kadar hapsi istendi

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın katil zanlısı polis için ‘kasten öldürme’den altı yıla kadar hapis cezası istedi.

9- Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeleriyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

10- Yunanistan ısrarcı olmuştu: Türklere ‘kapıda vize’ uygulamasına bir yıl daha devam

Yunanistan’ın Türklere yönelik uyguladığı ve Avrupa Komisyonu’nun kaldırmayı planladığı ‘kapıda vize’ sisteminin bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.

11- Canikli’den Menbiç uyarısı: Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yeni hedef ilan ettiği Menbiç için kararlılığını sürdürdüğünü belirterek koordinasyon sorunu halinde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

12- Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ Avrupa’yı ‘hayrete düşürdü’: Küstahlık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Almanya’ya yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘küstahlık’ diye yorumladı.

13- Alman hükümeti: Türkiye referandum öncesi casusluk faaliyetlerini artırdı

Almanya, ilişkilerin her geçen gün gerginleştiği Türkiye’nin ülke içindeki casusluk faaliyetlerini artırdığını açıkladı.

14- IŞİD’in mahkeme binası da ele geçirildi: Reuters objektifinden Musul’dan kaçış

Uluslararası koalisyon ve Irak ordusunun Musul’un batısında sürdürdüğü operasyon halkı göçe zorluyor.

15- Lice’de PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

16- Topbaş’a göre Kabataş’taki ‘Martı Projesi’yle muhteşem bir meydan ortaya çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş’ta yapılan ‘Martı Projesi’nin mütevazı bir yükseklikte olacağını belirtirken ortaya ‘muhteşem’ bir meydan çıkacağını öne sürdü.

17- Tutuklu akademisyen İştar Gözaydın için 300’u aşkın meslektaşından çağrı

Dünyanın birçok üniversitesinden 300’ü aşkın akademisyen Başbakan Binali Yıldırım’a hitaben bir metin yayınlayarak ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan akademisyen İştar Gözaydın’ın derhal salıverilmesini istedi.

18- Otobüste şortlu kadını darp eden saldırgan duruşmaya zorla getirilecek

Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun duruşmaya zorla getirilmesi kararlaştırıldı.

19- Türkiye ‘sefalet endeksi’nde beşinciliğe oynuyor

Türkiye’nin bu yıl ‘sefalet endeksi’nde iki basamak ‘yükselerek’ beşinci sıraya oturacağı öngörüldü.

20- Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: ‘Hayır’la cehennem cennete dönecek

Halayların gün boyu sürdüğü Diyarbakır’daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde ‘Hayır’ sloganları dikkat çekti.

21- ABD’li ve Iraklı yetkililer: IŞİD lideri Bağdadi, Irak çöllerinde saklanıyor

ABD’li ve Iraklı yetkililer, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin savaşmak için üst düzey komutanlarla birlikte Musul’a savaşmaya gittiğini, ancak şu anda hayatta kalmak amacıyla çölde saklandığına inandıklarını açıkladı.

22- Wikielaks’ten yeni belgeler: CIA, televizyon ve bilgisayar üzerinden dinleme yapıyor

Wikileaks, CIA’e yönelik ‘en büyük ifşa’sına başladı. Yayınlanan belgelerde CIA’in akıllı telefon, televizyon ve bilgisayarlar üzerinden dinleme yaptığı bilgileri yer aldı.