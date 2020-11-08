Akşam Postası / 8 Kasım 2020

1. Erdoğan: İzmir depremi, CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde, ‘CHP’nin enkaz altında kaldığını’ söyledi.

2. Bilim Kurulu’ndan öneri: Evde toplanabilecek kişi sayısı kısıtlansın

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kurulun kış döneminde ev içinde toplanabilecek kişi sayısında kısıtlamaya gidilmesi yönünde tavsiye verdiğini söyledi.

Reklam

3. AKP’li yetkili: Ağbal akıllı davranacak

Türkiye ekonomi yönetimine yakın üst düzey yetkililer, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması ile ilgili Reuters’a konuştu.

4. 10 bin paylaşıma noter tespiti: Delil olarak kullanılabilir

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sosyal medyada ‘hakaret içerikli, yanlış veya yanıltıcı’ paylaşımların daha sonra silinmesine karşı belirlenip hukuki delil olarak kayıt altına alan sistem ile yaklaşık 10 bin tespit yapıldığını bildirdi.

5. ‘Süt banyosu’nda ‘gönüllere su serpen’ gelişme: İç çamaşırlarıyla girmiş!

Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaşan iki çalışan ifadelerinde sıvının süt olmadığı iddiasını sürdürdü, banyo yapan kişi ‘iç çamaşırlarıyla girdim’ savunması yaptı.

Reklam

6. Dünya liderleri, Biden’ın seçilmesini nasıl karşıladı?

ABD başkanlık seçiminde sonuçlar nihayet belli oldu ve birçok dünya lideri, Joe Biden’ın ve Kamala Harris’in Donald Trump’a karşı kazandığı zaferi kutladı.