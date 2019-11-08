Akşam Postası / 8 Kasım 2019

1- Erdoğan: Trump ile Halkbank konusunu konuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ‘Halkbank konusunu’ konuşacaklarını söyledi.

2- ‘Özgül ağırlık’ Arınç: ‘KHK faciadır’ dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçen hafta yaptığı ‘KHK faciadır’ açıklaması sonrası dün ‘bunu söylememeliydim’ dedi.

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3- Soylu: İadelere pazartesi başlıyoruz; çatlasanız da patlasanız da göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yakaladığı IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi günü başlanacağını belirterek, “Vatandaşlıktan çıkardık” diyerek itiraz eden Avrupa ülkelerine, “Çatlasanız da patlasanız da vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz” diye seslendi.

4- İpekyolu’nun HDP’li eş belediye başkanlarına gözaltı

Van’ın İpekyolu ilçesinin HDP’li eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı.

5- AYM: Yasal derneğin faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliği sayılamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçunun delili olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi. AYM, Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Ahmet Urhan’ın yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararın Anayasal bir hak olan örgütlenme özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine hükmetti. AYM, bu gerekçeyle başvurucunun yeniden yargılanması gerektiğini belirterek kararı yerel mahkemeye gönderdi.

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6- Otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü açığa alındı

Aksaray’da otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu’nun müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, açığa alınan okul müdürünün yerine yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti.

7- Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik: ‘Yüksek ihtimalle ilk yardım için açıldı’

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın vücudunda bulunan ikinci deliğin, bir kurşun deliği olmayabileceği bildirildi.

8- Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü.

9- Eylül’e çarpan servis şoförü tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde, sekiz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

10- 130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satılıyor

Türkiye genelinde 130’u aşkın kampüsü bulunan Doğa Koleji üç yıl aradan sonra el değiştiriyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven’den Doğa Koleji’ni 320 milyon dolara (1 milyar 841 milyon lira) satın alan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu, dev özel eğitim kurumunu Süzer Grubu’na satıyor.

11- Üçüncü ortak devriye tamamlandı

Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesini tamamladı.

12- ABD dışişleri bakanı: NATO değişmez ve gelişmezse hükümsüz kalır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, NATO’nun etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiğini savundu.

13- GATA’da imar planı: 117 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açılabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da, tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı.

14- Antalya’da 2019 bilançosu: 193 yangında 302 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Türkiye’nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya’da bu yılki orman yangınlarında 233 hektar (yaklaşık 302 futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü.

15- Almanya’da maden patlamasında mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı

Almanya’nın doğusundaki Teutschenthal kentinde bulunan bir madende patlama oldu. En az 35 işçi mahsur kaldı, ikisi yaralandı.

16- Tüpraş üçüncü çeyrekte 155 milyon lira zarar açıkladı

Koç Holding’in sahibi olduğu Türkiye Petrol Rafineri AŞ (Tüpraş) üçüncü çeyrekte 155.5 milyon lira zarar açıkladı.