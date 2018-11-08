Akşam Postası / 8 Kasım 2018

1. Trump, soruşturmaya müdahale etmeyen adalet bakanını istifa ettirdi

ABD Başkan Donald Trump, Jeff Sessions’ı adalet bakanlığından istifa ettirdi.

2. Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi ‘muhtemelen’ daralmaya girdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin muhtemelen daralmaya girdiğini belirtti.

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3. Üç yılda dev projelere en az 37 milyar lira ‘garanti ödemesi’ yapılacak

2019-2021 döneminde kamu-özel işbirliği projeleri için işletici firmalara garanti edilen gelir kapsamında en az 37 milyar 122 milyon lira ödeneceği bildirildi.

4. Macron’un Erdoğan davetine karşı bildiri: Gerekçe ‘soykırım’, antisemitizm, ihlaller

Fransa’da bir grup aydın, yazar, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Paris’e davet edilmesini protesto etti.

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5. Kurtulmuş ABD’yi ‘ikiyüzlü davranmak’la suçladı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, PYD’yi ‘terör örgütü’ kabul etmediğini yineleyen ABD’nin ‘ikiyüzlü davrandığını’ söyledi.

6. Suriyeli general Afrin için konuştu: Gerekirse güç kullanarak alırız

Suriyeli general Hasan Ahmed Hasan, Türkiye’nin oyalama çabalarına rağmen İdlib’i ve TSK’nın kontrol ettiği Afrin’i gerekirse güç kullanarak alacaklarını söyledi.

7. ‘Türkçe ezan’ tartışması: CHP, iki vekili disipline sevk etti

CHP, Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol’u disipline sevk etti.

8. Erdoğan’a hakaret’te bugün: İçki yasağı protestocusuna 11 ay 20 gün hapis

Antalya’da bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9. İYİ Parti’nin büyükşehir adayları belli oluyor: Özdağ, Hablemitoğlu, Koncuk…

İYİ Parti’de, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde bazı büyükşehir adaylıkları için öne çıkan isimler belli olmaya başladı.

10. KHK’lı ve atanmayan doktorlar: Senin bütün hayalin doktor olmak ama izin vermiyorlar

Yasa tasarısı kabul edilirse zorunlu hizmet süresince hiçbir hastanede çalışamayacak olan, güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorlar yaşadıkları süreci anlattı.

11. Al Jazeera: Kaşıkçı kimyasalla yok edildi, kanıtlar rezidansta bulundu

İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklanan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın cesedenin kimyasal maddelerle ortadan kaldırıldığı ve söz konusu cinayete dair delillerin başkonsolos Muhammed el Utaybi’nin rezidansında tespit edildiği ileri sürüldü.

12. ABD’de bara silahlı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

13. Bu kez 70 yaşındaki şarkıcı Neco: Eşini dövdüğü için üç ay evden uzaklaştırıldı

Bodrum’da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Neco’ya, eşi İdil Erge’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ay evden uzaklaşma cezası verildi. Neco geçen yıl da aynı suçtan ceza almış.

14. Sigarayla topyekün mücadele: İnternet de yasak kapsamında

Tütün ürünlerinin satış, tanıtım ve kullanımına kapsamlı yasak yolda.

15. Araştırma: Hayvan ve bitkilerde yüksek dozda antidepresan ve ağrı kesici tespit edildi

Avustralya’da yürütülen bir araştırmanın verilerine göre atık ilaçlardaki kimyasallar kanalizasyon sistemlerinden geçerek doğaya ulaşıyor. Böylece, söz konusu habitatta yaşayan bitki, böcek ve o böceklerle beslenen hayvanlar ‘ağır zehir’e maruz kalıyor.

16. Eski savcı Ferhat Sarıkaya ‘FETÖ’den tutuklandı

Şemdinli’de Umut Kitabevi’ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin iddianameyi hazırlayan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya tutuklandı.

17. Olaylı derbide ceza yağdı

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen isimlerin cezaları belli oldu.

18. Furkan Vakfı başkanına ‘terör’ suçundan tahliye: Tutuklama kararı var

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Ancak yürütülen başka soruşturmalardaki tutuklama kararı nedeniyle tahliye edilmeyecek.