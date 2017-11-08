Akşam Postası / 8 Kasım 2017

1- Başbakanın ‘Devletle iş yapmayın’ diye öğüt verdiği oğlu 27 milyonluk ihale almış

“Oğullarıma devletle iş yapmayacaksınız tavsiyesinde bulundum” diyen Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım sekiz ay önce devletten yaklaşık 27 milyon liralık (6 milyon 980 bin dolar) ihale almış.

2- Sözcü davasında muhabir Gökmen Ulu için tahliye kararı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün ikinci celsesi yapılan Sözcü gazetesi davasının ilk duruşmasında ara kararını verdi. Mahkeme, cezaevinde bulunan Gökmen Ulu için yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi.

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3- Anketlerde baraj altında gözüken Bahçeli: Yüzde 10 çok ağır

Son anketlerde partisi seçim barajının altında görünen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır” dedi.

4- Yerli otomobil derken: Teknoloji dehası Elon Musk, Erdoğan’la görüştü

Geleceğinin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.

5- Hükümetin inadı inat: ‘Yaz saati’ yasayla sürekli hale getirildi

Ülkeyi karanlığa gömen ‘yaz saati’ uygulaması yasayla sürekli hale getirildi. TBMM genel kurulunda görüşülen Torba Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

6- Ailelerin ‘lise göçüne’ karşı yasal önlem alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine liselere girişte getirdiği ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi’nden kaçmak için adres değiştirenlere yasal engel getirilmesi gündemde.

7- ‘Yeşillik’ isteyen Erdoğan’ın şikayeti: Beton, beton, beton

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeşilliğin sadece mezarlıklarda kaldığını belirterek, “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton” dedi.

8- Beş yıl sonra: ‘Bu komployu kuranlar cezaevine girecek’ diyen Ahmet Şık’a beraat

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.

9- Ankara’nın yeni belediye başkanı, Gökçek ekibinin istifasını istedi

Melih Gökçek’in yerine belediye meclisi tarafından Ankara büyükşehir belediye başkanı seçilen Mustafa Tuna tüm yönetim ekibinin istifasını istedi.

10- Boya fabrikasında patlama: Beş işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada beş işçi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

11- Genelkurmay düşünüyor: Anıtkabir’deki 10 Kasım töreni canlı yayınlanmayabilir

Genelkurmay’ın 10 Kasım’da Anıtkabir’den canlı yayın yapma talebinde bulunan televizyon kanallarına izin vermediği öne sürüldü. Genelkurmay ise iznin verileceğini ancak resmi törenler ve akşam saatlerinde yapılacak canlı yayınlar için talep edilen izinlerin değerlendirildiğini açıkladı.

12- Benzine iki haftada yüzde 7.5 zam: Litre fiyatı bu gece 13 kuruş artıyor

Benzinin litresine 9 Kasım (yarın) itibariyle 13 kuruş zam yapıldı. Böylece benzin fiyatı, 26 Ekim’den bu yana yapılan üç zammın ardından iki haftada yüzde 7.5 artmış oldu.

13- Bakan bastırıyor: Kentsel dönüşümü hızlandırmak için KHK çıkarılabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bir torba yasa bile bir ay görüşüldü, deprem beklemez ki. O nedenle ben KHK çıkarılsın diye bastırıyorum” dedi.

14- Tıp dünyasını sarsan üç intihar Meclis gündeminde

Tıp dünyasını sarsan üç intiharın ardından doktorlar ve sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ve koşulları Meclis gündemine taşındı.

15- Haydarpaşa-Gebze hattında ilk raylar döşendi: Açılış 29 Ekim 2018

İstanbul’da dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesine başlandı.

16- Parasını alamayan Bravo işçilerinden Zara’ya icra işlemi

Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi için Zara’ya icra işlemi başlattıldı. Alacak tutarı yaklaşık 3 milyon 200 bin TL.

17- Modacı Şansal’ın cezası onandı

Yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle ‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal’ın cezası onandı.

18- Twitter’da 280 karakter uygulaması bütün kullanıcılar için devrede

Twitter deneme aşamasının sona ermesiyle beraber 280 karakter uygulamasını bütün kullanıcılar için devreye soktu.