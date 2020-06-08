Akşam Postası / 8 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 989 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 3 bin 411 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 411 kişi iyileşti.

2. Bahçeli: Vekilliklerin düşmesi demokrasi ahlakının zorunlu gereği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Enis Berberoğlu, HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesini ‘adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereği’ diye niteledi.

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3. TELE 1’den İsmail Dükel ve Odatv’den Müyesser Yıldız gözaltına alındı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alındığını açıkladı. Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız da gözaltına alındı.

4. AKP’de komisyon çalışması: ‘Daraltılmış bölge’ favori; ittifaka yüzde 5 kriteri

AKP’de seçim mevzuatıyla ilgili kurulan komisyonun çalışmalara başladığı, yaz sonunda ortaya çıkacak taslakta, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy alması gerekecek şekilde düzenleneceği bir maddenin yer alabileceği belirtildi.

5. HDP lideri Buldan: İttifak yapacak muhalefet partilerine kapımız açık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak için tüm muhalefet partilerine kapılarının açık olduğunu söyledi.

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6. ‘Corona’yla çakılan ihracat endeksi mayısta da daralma bölgesinde

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ilk beş ayındaki otomotiv üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldığını açıkladı.

7. Suudi Arabistan ve Rusya, petrol kesintisini temmuz sonuna kadar uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, mevcut petrol üretimi kesintisini temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldı.

‘8. Corona’ günlüğü

Rusya’da vaka sayısı yarım milyona yaklaştı

10. İki zam birden: Benzine 37, motorine 32 kuruş

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.