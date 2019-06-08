Akşam Postası / 8 Haziran 2019

1- ‘VIP krizi’nin görüntülerinde İmamoğlu: Gel şuradan gidelim kurban olayım

Ordu/Giresun havaalanında VIP salonuna alınmayan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ailesi ve beraberindeki CHP heyetinin olay sırasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde İmamoğlu’nun krizi yatıştırmak için CHP milletvekili Seyit Torun’a “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği ve daha sonra VIP salonu kapısına yönelerek polislerle konuştuğu, onlara “Allaha emanet olun” diyerek ayrıldığı, net olarak duyuluyor.

2- Arapların gözü İstanbul Boğazı’nda: 100’e yakın yalı satın aldılar

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıların satın aldığı konutların sayısının geçen yılın ilk dört ayına kıyasla yüzde 82 arttığını, ‘İstanbul Boğazı’nın incisi’ yalıların 100’e yakınının ağırlıklı olarak Ortadoğulular olmak üzere yabancılara satıldığını söyledi.

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3- Ölümlü trafik kazalarında yüzde 56 azalma var; buna rağmen yedi günde 69 kişi öldü

Dokuz günlük bayram tatilinin ilk yedi gününde meydana gelen trafik kazalarında 69 kişi öldü; 531 kişi yaralandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’in açıkladığı verilere göre geçen yıla oranla ‘Türkiye’nin trafikte kaybettiği canlar karnesi’nde düzelme var; ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı.

4- İBB, web işlerinde ihaleleri kabartmış, İBB çalışanı şirket kurup ihale almış

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Bilgi İşlem Dairesi ve Medya A.Ş. arasındaki ihalelerine ilişkin yolsuzluk iddialarını paylaştı.

5- BM yetkilisi: Dört milyona yakın Venezüelalı göç etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), uzun süredir ekonomik krizde olan, son bir yıldır da siyasi krizle boğuşan Venezüela’yı 2015’ten beri dört milyona yakın yurttaşının terk ettiğini açıkladı.

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6- Hasankeyf’i kurtarmak için bir girişim de AP üyesinden: Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Batman’ın, Ilısu Baraj Gölü’nün suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan Britanya Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi.

7- Mesut Özil’den örnek davranış: 16 bin ihtiyaç sahibine düğün yemeği verdi

Zonguldak’tan Almanya’ya göç eden bir ailenin çocuğu futbolcu Mesut Özil, dün akşam, İstanbul’da, Boğaz’daki beş yıldızlı bir otelde 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’yle hayatını birleştirdi. Düğün çok konuşuldu ancak İngiliz Premier Ligi takımlarından Arsenal’ın oyuncusu düğünden daha çok konuşulacak bir işe imza attı: Evlenmesi şerefine ihtiyaç sahibi 16 bin kişiye düğün yemeği verdi.

8- Assange’ın cezaevindeki ilk görüntüleri sızdı: Gizli kamerayla kaydedildi

Ruptly video ajansı, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Britanya’da tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi’ndeki görüntülerini yayınladı.

9- Londra, İngiltere Kraliçesi’nin resmi doğum günü için sokakta

Bugün, tahtta 67 yılı deviren İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ‘resmi doğum günü’ kutlanıyor. Haziran ayının ikinci cumartesi günü, 21 Nisan’da 93’üncü yaşını kutlayan kraliçenin ‘gelenek icabı’ doğum günü ‘resmiyete dökülüyor’.

10- Adı dostluk turnuvası! Jandarma kavgayı ateş açarak ayırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı.