Akşam Postası / 8 Haziran 2018

1- Metropoll’ün mayıs anketi: ‘Cumhur’ yüzde 46.5, ‘millet’ yüzde 34.8, HDP sınırda

Metropoll Araştırma’nın 11-17 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, 24 Haziran seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46.5, ‘millet ittifakı’ysa yüzde 34.8 oy alacak. HDP’yse yüzde 10.1’le baraj sınırında.

2- İYİ Parti’li Türkkan: 16.8’in altına inmiyoruz, Saadet İnce’ye ‘gitmekte’ zorlanır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, ellerine gelen anketlerde İYİ Parti’nin hiç yüzde 16.8’in altına düşmediğini söyledi.

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3- Dünyada ilk: HDP’nin adayı Demirtaş cezaevinden basın toplantısı düzenledi

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenledi.

4- 1954’lü Erdoğan 1946 öncesi 75 kişilik sınıfta okumuş: Sınıf mevcudu da yalanlandı

Çok partili hayata geçilmesinden sekiz yıl sonra doğan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçmişi eleştirirken, “Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum” dedi. Erdoğan’ın sınıf mevcuduyla ilgili verdiği rakamı da aynı dönemde aynı ilkokulda okumuş bir sendikacı tarafından yalanlandı.

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5- Bu nasıl tesadüf: 750 bin nüfuslu ilçede tüm sandık başkanları AKP’li sendikadan

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 24 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarının başkanlarının tamamının AKP çizgisindeki Eğitim Bir-Sen’e üye öğretmenlerden oluştuğu belirlendi. Benzer durumun başka illerde de gözlendiği öne sürülüyor.

6- Erdoğan, İnce’yi düşündürmüş: ‘Seçimi o alsın, ben kurtulayım’ mı demek istiyor?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ücretsiz kekin olacağı ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tiye aldı.

7- Erdoğan’dan Bahçeli’nin ‘ittifakta fitne’ çıkışına: ‘Cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin” sözlerine “Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu ‘cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı” yanıtını verdi.

8- Kadıköy’de eylem yapan lise öğrencileri darp edilerek gözaltına alındı

Kadıköy’de karne günü nedeniyle eylem yapan lise öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu.

9- Gerekçe ‘FETÖ propagandası’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

10- Gerekçe Diyanet’in ‘temsil’i: Avusturya yedi cami kapattı, imamları sınır dışı ediyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki yedi camiyi kapatacaklarını ve bazı imamları sınır dışı edeceklerini açıkladı.

11- Akdeniz ‘plastik denizi’ olma riskiyle karşı karşıya: En çok atık Türkiye’den

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan rapora göre Akdeniz ‘plastik denizi’ olma riskiyle karşı karşıya. Akdeniz’e en çok plastik atık ise Türkiye’den atılıyor.

12- Demirören Holding’in kurucusu Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

13- Yıldırım’a göre ‘Menbiç planı’ sorunu çözmedi: Kandil’e operasyon masada

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde YPG’nin Menbiç’ten çıkmasının sorunu çözmediğini belirterek, ‘Fırat’ın doğusundan Kuzey Irak’a ve Sincar’a kadar bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin gerektiğini’ söyledi.

14- Erdoğan’ın ‘FETÖ iddiası’na İnönü’nün eşinden yanıt: 24 Haziran korkusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘FETÖ’yle ilişkisi’ olduğunu öne sürdüğü eski başbakan yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’den yanıt geldi: “24 Haziran korkusu.”

15- AKP’li Yazıcı’nın ‘seçim temennisi’: Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’daki seçim için “Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok” dedi.

16- Kılıçdaroğlu’nun avukatı: ‘Man Adası’ kararı hukuksuz, bu para ödenmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak müvekkilinden kazandığı 197 bin liralık tazminatın ödenmeyeceğini açıkladı.

17- YÖK, Marmara’daki müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış!

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki müzik bölümünün, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yanlışlıkla kapatıldığı bildirildi.