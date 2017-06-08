Akşam Postası / 8 Haziran 2017

1- Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ denen madde komisyona geri çekiliyor

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona geri çekileceğini söyledi.

Komisyon düzenlemeyi yeniden görüşecek.

2- DSG’nin operasyon başlattığı Rakka’yı Suriye de vurdu

Suriye devlet ajansı SANA, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Rakka kentinin batısında IŞİD mevzilerini bombaladığını bildirdi.

3- Erdoğan’dan 15 Temmuz sanıklarına: Acı akıbetlerinden kurtulamayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimiyle ilgili dava süreçlerini takip ettiğini belirtip yargılananların ‘hiçbirinin kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacağını’ söyledi.

4- OHAL bilançosu: 30 yayınevi kapatıldı

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’de yayıncıların karşılaştıkları baskıları ve hak ihlallerini madde madde raporladı.

5- Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.

6- Diplomatik tecride alınan Katar ‘gönül koydu’: Böylesini düşmandan bile görmedik

Körfez ülkelerinin diplomatik tecride aldığı Katar, alınan tavrı düşmanların bile göstermeyeceğini açıkladı.

7- Dört aylık bilanço: Haber ve yazılarda 2 bin 335 ‘nefret söylemi’, ‘lider’ Yeni Akit

Türkiye medyasında yılın ilk dört ayındaki haber ve yazılarda 2 bin 335 ‘nefret söylemi’ içeriği tespit edildi.

8- ABD’ye göre Af Örgütü yöneticisi ‘son örnek’: Gözaltılar için kanıtlar yetersiz

ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi yöneticisi Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasının ‘derin kaygı’ya yol açtığını bildirdi.

9- Bir umut: Istrancalardaki maden için ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna yargı freni

Kırklareli’ndeki Istranca ormanlarında çevre ve şehircilik il müdürlüğünün bakır madeni arama sondaj çalışması için verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun yürütmesi durduruldu.

10- Eski vali Mutlu ve eski emniyet müdürü Çapkın’a üçer kez ağır müebbet istemi

İstanbul’un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis cezası istendi.

11- Trump, eski FBI başkanına baskı yapmış: Ben sadakat beklerim

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey, Rusya soruşturmasında baskı gördüğünü açıkladı.

12- Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı: Söyledikleri rahatsız ediciydi

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey, başkanın kendisine söylediklerinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

13- Meclis başkanının davetini reddeden Kılıçdaroğlu: Sorun içtüzük değil, OHAL

Meclis başkanının içtüzüğü değiştirmek üzere yaptığı daveti reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öncelikli sorun içtüzük değil, OHAL’in kaldırılması ve Meclis’in itibarının iadesidir” dedi.

14- Üniversitelinin ezilmesinde ‘asli kusurlu’ sekiz kişiye yargılama izni yok

Kadıköy’de geçen yıl hafriyat kamyonunun ezdiği üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümünde ‘asli kusurlu’ olarak gösterilen sekiz kişi hakkında İstanbul valiliği ‘sorumlu olmadıkları’ gerekçesiyle yargılama izni vermedi.

15- Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına müebbet ve 69 yıl hapis talebi

Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir sanığa müebbet ve 69 yıl hapis cezası istendi.

16- BM, Sur’daki yıkımın adını koydu: Sosyal ve demografik yapıyla oynanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’de Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etnik, sosyal ve demografik yapıyla oynandığını bildirdi.

17- Dokuz ay geçti: Mavi Marmara ailelerine henüz ödeme yapılmamış

Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

18- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Yazar Gökçe Fırat’a 11 ay 20 gün hapis cezası

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

19- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Sezer’e işaret eden Mahruki’nin adli kontrolü kalktı

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

20- Fazıl Say’dan Arda Turan’a: Her ay 10 bin kilometre yapan Messi böyle sorunlar çıkartıyor mu?

Milli takım uçağında gazeteciye saldıran futbolcu Arda Turan’a bir eleştiri de de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’dan geldi.