Akşam Postası / 8 Eylül 2020

1. Yüz yüze eğitim okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağını açıkladı.
İstanbul Üniversitesi’nde tıp, dişçilik, eczacılık ve konservatuar hariç dersler uzaktan yapılacak
Eğitim-Sen: Salgın baskılanmadan yüz yüze eğitim mümkün değil
Gece yarısından itibaren restoran ve kafelerde müzik yayını sona erecek
Prof. Ceyhan: Salgında hasta yaş ortalaması düştü
Bilim Kurulu üyesi: Sorunun ortadan kalkması için tam izolasyon gerek
Rusya’nın ikinci ‘corona’ aşısında insanlardaki ilk deneyler tamamlandı
2. Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 4.6’dan eksi 4.4’e, Türkiye’ninkini de eksi 3.9’dan eksi 3.2’ye revize etti.
İhracat iklimi endeksi ağustosta 54.2’ye geriledi: ‘Toparlanma düzensiz’
3. ‘MİT haberi davası’nda mütalaa: Savcı, gazetecilerin 19 yıla kadar hapsini istedi
Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ve Erk Acarer hakkında savcılık hapis cezası istedi.
4. İmam hatipliler Mütercimler’e öfkeli: RTÜK inceleme başlattı; dernekten suç duyurusu
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için “Bakın karşımıza ne olarak çıkıyorlar. Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız…” diyen araştırmacı Erol Mütercimler hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatırken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği suç duyurusunda bulundu.