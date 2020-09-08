Akşam Postası / 8 Eylül 2020

1. Yüz yüze eğitim okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağını açıkladı.

2. Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 4.6’dan eksi 4.4’e, Türkiye’ninkini de eksi 3.9’dan eksi 3.2’ye revize etti.

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3. ‘MİT haberi davası’nda mütalaa: Savcı, gazetecilerin 19 yıla kadar hapsini istedi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ve Erk Acarer hakkında savcılık hapis cezası istedi.

4. İmam hatipliler Mütercimler’e öfkeli: RTÜK inceleme başlattı; dernekten suç duyurusu

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için “Bakın karşımıza ne olarak çıkıyorlar. Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız…” diyen araştırmacı Erol Mütercimler hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatırken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği suç duyurusunda bulundu.