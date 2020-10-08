Akşam Postası / 8 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1615 yeni hasta, 58 can kaybı; 1398 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1615 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti.

2- Araştırma: 10 kişiden sekizi ‘corona’yı semptomsuz atlatıyor

Britanya’da yapılan bir araştırma ‘corona’ testi pozitif çıkan kişilerin üçte ikisinden fazlasının, teste girdiği gün asemptomatik olduğunu ortaya koydu. Asemptomatik yayıcılar düşünülenden fazla olabilir.

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3- Şubat ayındaki ‘corona’ vakalarının anlatıldığı makale ‘düzeltilecek’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin de yazarları arasında yer aldığı ve şubat ayında Mersin’de ‘corona’ vakasının görüldüğü söylenen makaleye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

4- Dolar 7.9’u aşarak yeni zirvede; işlemciler ‘Döviz satışı için yer kalmadı’ diyor

Dolar/TL jeopolitik endişelerle 7.9’u aşarak yeni zirveye yükselirken, lira dolar karşısında gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak değer kaybediyor.

5- Adalet bakanı, AYM için ‘Değişiklik yapılabilir’ dedi, topu Meclis’e attı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin tartışmada topu Meclis’e attı.

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6- ‘Hayalet şehir’ Maraş kısmen açıldı

KKTC’de 46 yıldır kapalı tutulan ‘hayalet şehir’ Maraş halka kısmen açıldı.

7- İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden kişiye bir yıl 10 ay hapis ve 11 bin 640 lira ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa hapis ve para cezası verildi.

8- Pınar Gültekin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

9- Rapor: Yılda 2 milyona yakın bebek ölü doğuyor; salgın sayıyı artırabilir

Birçoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl 2 milyona yakın bebeğin ölü doğduğu belirtildi.

10- Varlık Fonu CEO’su 10 yıllık hedeflerini anlattı: Sümerbank’a benziyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, Türkiye’nin yapısal sorunlarını telafi edecek yatırımlara öncelik verdikten sonra önümüzdeki birkaç yıl yurt dışı yatırımlara yöneleceklerini söylerken, ilk temsilcilik ofislerinin bir yıl içinde Çin’de açılacağını belirtti.

11- Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, büyükşehir belediyesine çeşitli hizmetlerde ve projelerde kullanılmak üzere, oy birliğiyle, 700 milyon lira kredi kullanım yetkisi verdi.

12- Nobel Edebiyat Ödülü ABD’li şair Louise Glück’e verildi

2020 Nobel Edebiyat Ödülü, 77 yaşındaki ABD’li şair Louise Glück’e verildi.