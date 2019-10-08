Akşam Postası / 8 Ekim 2019

1- Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri (güneye) çektiğini söyledi.

2- Reuters: Türkiye, Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu

Suriye’nin kuzeyine yönelik sınır ötesi harekat başlatmaya hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye arasında lojistik destek için kullanılan geçiş noktalarını vurarak kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.

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3- Dolar, Trump’ın yok etme tehdidinin ardından beş haftanın zirvesinde

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dolar/TL jeopolitik endişelerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle beş haftanın zirvesinde.

4- Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Çizim: Murat Başol

Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

5- AFAD’dan ulusal deprem tatbikatı

AFAD, sık sık deprem tatbikatları gerçekleştiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek.

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6- CHP lideri: Haftaya ülkenin nasıl arpalığa çevrildiğini anlatan rapor açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki hafta Saray’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım” dedi.

7- Bir göçmen teknesi daha battı: 13 kadın öldü; onlarca kişi kayıp

Fotoğraf: Reuters

Bir umuda yolculuk daha ölümle bitti. Göçmenlerin denizden Avrupa’ya adım attığı noktalardan İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında bir tekne alabora oldu. Bazıları hamile 13 kadın boğularak hayatını kaybetti.

8- Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. 1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda saatler süren mesainin ardından kabul edildi.

9- Sağlık bakanı: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarının birkaç gün içinde dağıtımına başlanacağını açıkladı. Koca, grip aşısının risk grubundaki kişilere hekim reçetesiyle ücretsiz yapıldığının altını çizdi.

10- Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi

Fotoğraf: DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’de Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

11- ABD, ‘Müslümanlara baskı’ nedeniyle Çinli şirketleri kara listeye aldı

Fotoğraf: Reuters

ABD hükümeti, Çin’in en büyük yapay zeka startup’larını (girişim) kara listeye dahil etti.

12- Beyoğlu’nda öldürülen İTÜ’lü mühendis Halit Ayar’ın ailesi olay yerine gitti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İTÜ mezunu mühendis Halit Ayar’ın ailesi bugün cinayetin işlendiği yere gitti.

13- ODTÜ’de sağlık merkezine gitmelerine izin verilmeyen işçiler iş bıraktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) işçiler, yerleşkedeki sağlık merkezinden yararlanmalarına izin verilmediği için iş bırakma eylemi yaptı.

14- Haramidere’de iki metrobüs çarpıştı: Sekiz kişi yaralandı

Dün akşam saatlerinden beri yağış alan İstanbul’da, Beylikdüzü ilçesi sınırlarındaki Haramidere metrobüs durağında kaza oldu. İki metrobüsün birbirine çarpması sonucunda meydana gelen kazada sekiz kişi yaralandı.

15- ‘FETÖ’den yargılanan Seyidoğlu baklavalarının sahiplerine beraat

Seyidoğlu markasıyla bilinen şirketin dış ticaret genel müdürü Serdar Seyidoğlu ve şirket ortağı Mustafa Seyidoğlu hakkındaki ‘FETÖ’ davasında beraat kararı verildi.

16- 2019 Nobel Fizik Ödülleri sahibini buldu

2019 Nobel Fizik Ödülleri’nin sahibi Kanadalı James Peebles ile İsviçreli Michel Mayor ve Didier Queloz oldu.

17- Temizlik işçisi, 2 bin 400 lira olan maaşının 400 lirasıyla burs veriyor

Zonguldak Belediyesi’nde sekiz yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, iki ilkokul öğrencisine burs veriyor.

18- Moody’s: Türkiye’nin bir numaralı ihracatçısı olduğu AB çelik pazarı daralacak

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s talebin giderek zayıflamasının atkisiyle, Avrupa çelik pazarının küçüleceği uyarısı yaptı.

19- ETBİR başkanı: Üreticiler korkudan zam yapamıyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, üreticilerin yüzde 20 zam yapmak istediğini belirterek, “Ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.

20- Kemer’de halk plajları ihaleyle otel yatırımcısına tahsis edilecek

Fotoğraf: DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Antalya’nın Kemer ilçesinde halen halk plajı olarak kullanılan arazileri otel yatırımcılarına tahsis etmek için ihale açtığı bildirildi.