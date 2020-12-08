Akşam Postası / 8 Aralık 2020

1. Koca, Çin aşısıyla ilgili eleştirileri yanıtladı: Türkiye bu kadar zavallı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de geliştirilen ve Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş ettiği ‘corona’ aşısında, üçüncü faz çalışmalarında sonuçların henüz açıklanmamış olması ve bunun aşının güvenilirliğiyle ilgili soru işaretleri doğurduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı.

2. TTB’den bakanlığa: Aşılamanın yaygınlaşması şeffaf veri paylaşımına bağlı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu: “Bilim insanlarının talep ettikleri verileri paylaşın, aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olun. Aşılamanın yaygınlaşması bundan sonra verileri şeffaflıkla paylaşmanıza ve toplumda sarsılan güveni onarmanıza bağlı.”

Reklam

3. Rapor: Kasımda 294 işçi hayatını kaybetti, 64’ü sağlık iş kolundan

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yılın ilk 11 ayında en az 2 bin 32, kasım ayında ise 294 işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

4. Kartal’da çöken bina: Belediye yetkililerine 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un Kartal ilçesinde yıkılması sonucu 21 kişinin can verdiği apartmana ilişkin soruşturmada bir dava daha açıldı. Bu kez, 31 belediye görevlisine 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5. Britanya’da ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Fotoğraf: Reuters

Britanya’daki ilk Covid-19 aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan’a uygulandı.

Reklam

6. Asgari ücretlinin 122 günlük geliri vergi ve kesintiye gidiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) hesabına göre, 2 bin 324 lira maaşlı asgari ücretlinin yılda 122 günlük çalışması, devletin kasasına gidiyor.

7. İzmir’de ‘FETÖ’ operasyonu: 295’i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’de ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 295’i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8. Libya’da Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Libya’nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıdığı belirtilen bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla dokuzu Türk, 17 mürettebatıyla Halife Hafter güçleri tarafından alıkondu.

9. Güney Kore, nüfusun yüzde 88’ine yetecek aşıyı satın aldı

Güney Kore, dört aşı şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşı projesinden 44 milyon kişiye yetecek şekilde aşı satın aldı. Bu da nüfusun yüzde 88’ine denk geliyor.

10. Muhittin Böcek yaklaşık dört ay sonra görevinin başına döndü

Fotoğraf: DHA

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinin başına döndü.

11. Maske takmayı reddeden yolcu uçaktan indirildi

Fotoğraf: New York Post

ABD’de bir yolcu, maske takmama konusunda direttiği için uçaktan indirildi.