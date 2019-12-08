Akşam Postası / 8 Aralık 2019

1. Türkiye, Sosyal Adalet Endeksi’nde 41 ülke arasında 40’ıncı oldu
Alman Bertelsmann Vakfı’nın Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi’nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu.
2. Libya anlaşmasına karşı çıkan Atina: ‘Pontus soykırımını’ gündeme getireceğiz
Türkiye’nin Libya ile imzaladığı sınır anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Ankara’nın ‘bölgesel liderlik için saldırgan politika’ yürüttüğünü belirtti ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıkladı. Ankara iddiaları ‘mesnetsiz’ olarak değerlendirerek reddetti.
3. Sevgilisini tüfekle yaralayan adama ‘iyi hal’ indirimi ve tahliye
Bursa’da tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı’yı bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara için mahkeme heyeti 12 yıl 11 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti.
4. Kadın Meclisleri’nin Kadıköy’deki eylemine polis müdahalesi
İstanbul’da Kadın Meclisleri’nin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
5. 80 milyon hayali: Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce piyango kuyruğu
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. İstanbul’daki Nimet Abla gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi kuyruğa girdi.
6. İYİ Partili Oral: AKP’yi Cumhurbaşkanlığı korumaları koruyor
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin omuzlarında Cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu söyleyerek “Buradan anlıyoruz ki, AK Parti’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündedir” dedi.
7. Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi!
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci oldu.