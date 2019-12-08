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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Aralık 2019

1. Türkiye, Sosyal Adalet Endeksi’nde 41 ülke arasında 40’ıncı oldu

Alman Bertelsmann Vakfı’nın Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi’nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu. 

2. Libya anlaşmasına karşı çıkan Atina: ‘Pontus soykırımını’ gündeme getireceğiz

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı sınır anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Ankara’nın ‘bölgesel liderlik için saldırgan politika’ yürüttüğünü belirtti ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıkladı. Ankara iddiaları ‘mesnetsiz’ olarak değerlendirerek reddetti.

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3. Sevgilisini tüfekle yaralayan adama ‘iyi hal’ indirimi ve tahliye

Bursa’da tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı’yı bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara için mahkeme heyeti 12 yıl 11 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti. 

4. Kadın Meclisleri’nin Kadıköy’deki eylemine polis müdahalesi

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Kadın Meclisleri’nin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

5. 80 milyon hayali: Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce piyango kuyruğu

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. İstanbul’daki Nimet Abla gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi kuyruğa girdi.

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6. İYİ Partili Oral: AKP’yi Cumhurbaşkanlığı korumaları koruyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin omuzlarında Cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu söyleyerek “Buradan anlıyoruz ki, AK Parti’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündedir” dedi.

7. Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi!

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Vakıfbank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncü oldu

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Ordu ve Fatsa, Ceren için yine yürüdü

Ordu’da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu kent merkezi ile Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir’in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı’ndaki yürüyüşe ise yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Gazeteci Toker: İhaleleri dövizle yap, vatandaşa gelince ‘TL’de kal’

Kamu ihaleleri ve iktidarlar arasındaki samimi ilişki uzun yıllara dayanıyor. Günümüzde ihalelerin dağıtılma biçimiyse AKP iktidarı dönemini geçmişteki örneklerinden ayırıyor. Gazeteci- yazar Çiğdem Toker, yıllardır yakından izlediği, vergilerimizin nasıl harcandığını yazdığı yazıları nedeniyle bir yandan milyonluk davalarla yıldırılmaya çalışılırken, bir yandan da Tekin Yayınevi’nden çıkan kitabı ‘Olağan İşler’de yapılanları ince ayrıntılarıyla bir kez daha anlatıyor.

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