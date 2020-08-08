Akşam Postası / 8 Ağustos 2020

1. İnce: Parti kurmuyorum, bir hareketle yola çıkıyorum; bu partiye dönüşür mü bilmem
CHP’li Muharrem İnce parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu: “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum.”
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2. Bilim Kurulu üyesi: Günlük 2-3 bin vakada kısıtlamalar gelebilir
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarının günlük 2-3 binleri geçmesi durumunda yeni kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.
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3. Beyrut’ta son durum: Patlama sonrası kaybolan 60 kişi aranıyor
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlama 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.