Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Ağustos 2020

1. İnce: Parti kurmuyorum, bir hareketle yola çıkıyorum; bu partiye dönüşür mü bilmem

CHP’li Muharrem İnce parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu: “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum.”

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2. Bilim Kurulu üyesi: Günlük 2-3 bin vakada kısıtlamalar gelebilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarının günlük 2-3 binleri geçmesi durumunda yeni kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.

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3. Beyrut’ta son durum: Patlama sonrası kaybolan 60 kişi aranıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlama 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Toplum, yönetim, tencere, kapak…

“Şimdi ideolojilerimizi bir yana bırakalım,” ile başlayan, yazıları, konuşmaları, önerileri dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Herhalde ‘oy verilen parti’ ile ‘ideolojiyi’ aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor bu durum. Bir insanın her eyleminin, düşüncesinin, tercihinin, tepkisinin ‘ideolojik’ olduğunu, başka türlüsünün mümkün olmadığını kavramak gerekiyor.

‘Ekonomi uçuyor’ diyen Erdoğan’dan Akşener ve İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü. Maliye bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” dedi.

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