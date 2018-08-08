Akşam Postası / 8 Ağustos 2018

1- CHP’li muhaliflerin hamlesi: 248 imzayla tüzük kurultayı, 622 imzayla başkan seçimi

CHP’de kurultay isteyen muhalif kesim, 248 imza toplayarak partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı.

2- Ordu’da sel baskınları: Yaralılar var, köprüler yıkıldı, yollar çöktü

Ordu’da çok sayıda ilçeyi sel vurdu. Afette yaralanlar olurken köprüler yıkıldı, çok sayıda noktada sel baskını meydana geldi.

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3- ‘Pastör krizi’ temasları: Ankara’dan giden heyet ABD bakan yardımcısıyla görüşecek

Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği açıklandı.

4- ‘Booking yasağı’nın ardından: Airbnb dahil 20’ye yakın siteye dava yolda

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), internet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb’in de aralarında bulunduğu 20’ye yakın internet sitesine dava açmaya hazırlanıyor.

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5- ‘Yangın yeri’ Yunanistan kaçak yapıları yıkacak: Hayatta kalanlara görevimiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 91 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınının ardından 3 bin 200 kaçak binayı derhal yıkacaklarını söyledi.

6- Bakan resmen açıkladı: Trakya’ya nükleer santrali Çinliler yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’ya yapılması düşünülen nükleer santralı Çin ortaklığıyla hayata geçireceklerini açıkladı.

7- Okullarda ‘profesyonel yönetici’ dönemi: İşletme ve iktisat mezunları atanacak

Okullara işletme, iktisat veya kamu yönetimi mezunu yöneticiler atanacağı bildirildi.

8- Enerji bakanı zamların arkasında: Oranlar makul, verimlilikle faturalara yansımaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce elektrik ve doğalgaza gelen zamla ilgili, “Kurdaki artışları dikkate aldığınız zaman oranların çok makul olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler” dedi.

9- ‘Yes-No tuşu mağduru’ olarak biliniyor: Savcıya göre Sav’ın telefonu dinlenmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin iddianamede eski CHP genel sekreteri Önder Sav’ın telefonuna ortam dinleme programı yüklenmesi de ayrıntılarıyla anlatıldı.

10- IMF açıkladı: Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde işaret almadık

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde bir işaret almadığını açıkladı.