Akşam Postası / 8 Ağustos 2017

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1- TRT bandrolü ‘kazandırıyor’: Cep telefonunda oran yüzde 10’a çıkarıldı

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarıldı.

2- Almanya’dan Erdoğan’a ‘aynen iade’: ‘Tek tip kıyafet’ Nazi dönemini hatırlatıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının Nazi dönemini hatırlattığını söyledi.

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3- Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne tepkisi dinmedi: Vatandaşa zulmettin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha hedef aldı: “Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı?”

4- Ankara’dan yumuşama sinyali: Alman vekillere ‘NATO üzerinden’ ziyaret izni

NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği bildirildi.

5- AKP Kandıra ilçe yöneticisi öldürüldü

Kocaeli’de AKP Kandıra ilçe yönetim kurulu üyesi Cevat Taşdelen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

6- Kurumlar vergisi rekortmeni ismini açıklamadı: Yeni bir kurum olabilir

Maliye’nin 2016 yılındaki vergi rekortmenleri listesinde en fazla kurumlar vergisi veren kurumun isminin açıklanmasını istememesi dikkat çekti.

7- Grup Yorum açlık grevine başlıyor

Üyelerinin bir kısmı cezaevinde bulunan Grup Yorum açlık grevine başlayacağını duyurdu.

8- Kılıçdaroğlu ‘yeni devlet’in mucidine köpürdü: Densiz; koyun kapının önüne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir devlet kurulduğunu ve bu devletin kurucusunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’a sert çıktı.

9- Oğan’dan ‘yeni devlet’ savunması: Atatürk kurdu, Erdoğan yeniden inşa ediyor

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan, ‘yeni bir devlet’ kurduklarına ilişkin tartışmalı sözlerini savunmaya girişti.

10- Yenikapı mitinginin yıldönümü: Yıldırım’a göre Kılıçdaroğlu ‘o ruhu’ incitti

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından üç partinin katılımıyla düzenlenen Yenikapı mitingindeki ‘ruh’un incindiğini, sorumlusunun da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

11- Bu kez Adana: Hero tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

‘Hero’ gözaltılarının son durağı Adana oldu.

12- Sekiz yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan adama linç girişimi

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez (43) halk tarafından dövüldü.

13- Bodrum’da yine deprem

Saat 10.42’de Pınarlıbelen-Bodrum merkezli bir deprem daha meydana geldi.

14- Sosyalist yazar Hamza Yalçın İspanya’da tutuklandı

İsveç’te yaşayan, aylık sosyalist dergisi Odak’ın başyazarı Hamza Yalçın, Türkiye’nin Interpol’den çıkardığı arama kararı kapsamında tatil yaptığı İspanya’da gözaltına alındı.

15- Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş-Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açarak Konyaspor taraftarını tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

16- ‘Sevmediği’ profesörün arkasından davul çaldıran rektöre tazminat cezası

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ziraat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber’in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.