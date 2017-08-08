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Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 8 Ağustos 2017

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1- TRT bandrolü ‘kazandırıyor’: Cep telefonunda oran yüzde 10’a çıkarıldı

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarıldı.

2- Almanya’dan Erdoğan’a ‘aynen iade’: ‘Tek tip kıyafet’ Nazi dönemini hatırlatıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının Nazi dönemini hatırlattığını söyledi.

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3- Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne tepkisi dinmedi: Vatandaşa zulmettin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha hedef aldı: “Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı?”

4- Ankara’dan yumuşama sinyali: Alman vekillere ‘NATO üzerinden’ ziyaret izni

NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği bildirildi.

5- AKP Kandıra ilçe yöneticisi öldürüldü

Kocaeli’de AKP Kandıra ilçe yönetim kurulu üyesi Cevat Taşdelen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

6- Kurumlar vergisi rekortmeni ismini açıklamadı: Yeni bir kurum olabilir

Maliye’nin 2016 yılındaki vergi rekortmenleri listesinde en fazla kurumlar vergisi veren kurumun isminin açıklanmasını istememesi dikkat çekti.

7- Grup Yorum açlık grevine başlıyor

Üyelerinin bir kısmı cezaevinde bulunan Grup Yorum açlık grevine başlayacağını duyurdu.

8- Kılıçdaroğlu ‘yeni devlet’in mucidine köpürdü: Densiz; koyun kapının önüne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir devlet kurulduğunu ve bu devletin kurucusunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’a sert çıktı.

9- Oğan’dan ‘yeni devlet’ savunması: Atatürk kurdu, Erdoğan yeniden inşa ediyor

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan, ‘yeni bir devlet’ kurduklarına ilişkin tartışmalı sözlerini savunmaya girişti.

10- Yenikapı mitinginin yıldönümü: Yıldırım’a göre Kılıçdaroğlu ‘o ruhu’ incitti

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından üç partinin katılımıyla düzenlenen Yenikapı mitingindeki ‘ruh’un incindiğini, sorumlusunun da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

11- Bu kez Adana: Hero tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

‘Hero’ gözaltılarının son durağı Adana oldu.

12- Sekiz yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan adama linç girişimi

Fotoğraf: Hürriyet

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez (43) halk tarafından dövüldü.

13- Bodrum’da yine deprem

Saat 10.42’de Pınarlıbelen-Bodrum merkezli bir deprem daha meydana geldi.

14- Sosyalist yazar Hamza Yalçın İspanya’da tutuklandı

İsveç’te yaşayan, aylık sosyalist dergisi Odak’ın başyazarı Hamza Yalçın, Türkiye’nin Interpol’den çıkardığı arama kararı kapsamında tatil yaptığı İspanya’da gözaltına alındı.

15- Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

Fotoğraf: Twitter

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş-Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açarak Konyaspor taraftarını tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

16- ‘Sevmediği’ profesörün arkasından davul çaldıran rektöre tazminat cezası

Fotoğraf: DHA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ziraat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber’in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

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SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Ağustos 2017

 

1- TRT bandrolü ‘kazandırıyor’: Cep telefonunda oran yüzde 10’a çıkarıldı

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...