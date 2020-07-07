Akşam Postası / 7 Temmuz 2020

1. 24 saatte 1053 ‘corona’ tanısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1053 corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 kişi iyileşti.
Profesör Ceyhan: Okullarda virüs taşıyanlar olacak, sınıf yoğunlukları azaltılmalı
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‘Normalleşme’ döneminde haziranda 2 milyon 750 bin 992 kişi uçuş yaptı
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2. Sakarya’daki fabrikanın sahibi iki kişiye gözaltı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.
Sakarya’daki patlama: Müdür, iş güvenliği uzmanı ve iki ustabaşı tutuklandı
3. Gezen ve Akpınar hakkında dört yıl sekizer aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret‘ suçunu işledikleri gerekçesiyle dört yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
4. Bankaların KHK’lılara neden işlem yapmadığı sorusuna Albayrak’tan yanıt: Mevzuat uygulanıyor
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun KHK’yla ihraç edilen kamu görevlilerine bankalar tarafından uygulanan ayrımcı politikalara ilişkin üç soru önergesini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankalar mevzuatının linkini göndererek, “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem uygulanmakta” diye yanıtladı.
5. HDP, ‘ittifak çağrısı’nı açtı: Kimseye özel çağrımız yok
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘ittifak çağrıları‘nın bir partiye özel olmadığını söyledi.
6. Kılıçdaroğlu MÜSİAD’a sert çıktı: Sizin yediğiniz insan eti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da fabrikada patlama meydana geldiği gün yemek düzenleyen MÜSİAD’a “Sizin yediğiniz insan eti!” diyerek seslendi.
7. Hrant Dink Vakfı’nı tehditten dava açılan sanığa üç suçtan daha iddianame
Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-posta gönderilmesi sonrası dava açılan sanığa, sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç ayrı suçtan daha iddianame düzenlendi.
8. Motorinden sonra benzine de zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine zam yapıldığını bildirdi.