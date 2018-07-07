Akşam Postası / 7 Temmuz 2018

1. Yıldırım’a ‘son KHK’ soruldu: Çalışma sürüyor, uzadı biraz

Başbakan Binali Yıldırım, ihraçların yer alacağı KHK’nın çıkmasının biraz uzadığını söyledi.

2. İnce’nin ekibi: Kurultay için 500’den fazla delege destek veriyor

CHP’li Muharrem İnce’nin, partisinde genel başkan değişimi sağlayabilecek olağanüstü kurultay için delegelerden pazartesi günü imza toplamaya başlayacağı bildirildi.

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3. MHP de destekleyecek: AKP’nin Meclis başkanı adayı ‘son başbakan’ Binali Yıldırım

AKP’nin Meclis başkanı adayı ‘son başbakan’ Binali Yıldırım oldu.

4. CHP listesinden seçilen iki isim istifa edip Saadet Partisi’ne geçti

‘Millet ittifakı’ nedeniyle CHP listelerinden Meclis’e giren iki Saadet Partili vekil CHP’den istifa etti.

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5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ODTÜ mezuniyetindeki pankarta üç gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan üç öğrenci gözaltına alındı.

6. Üç yıldır ‘peşinde’: Bilal Erdoğan, Bahçeli’ye açtığı davadan vazgeçmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP’nin ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açtığı davada geri adım atmıyor.

7. TTB üyelerine destek veren Adalet Nöbeti’ne ‘terör’ soruşturması

Adalet Nöbeti’nden 15 isim hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak da Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na tepki gösterdikleri için gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine destek vermek gösterildi.

8. 500 bürokrat böyle atanacak: Genel müdür olmak isteyen saraya CV göndersin

Kamuda 657 sayılı kanununa bağlı olmadan görev yapacak 500 üst düzey bürokrat kadrosuna atanmak isteyenlerin, Cumhurbaşkanlığı’na CV (meslek yaşamının özeti/özgeçmiş) göndermeleri gerekiyor.

9. Gözaltındaki akademisyen Nuriye Gülmen serbest

KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen gözaltında bir gece geçirdikten sonra serbest bırakıldı.

10. ÖSO’nun güneydeki son kalesi de düştü: Anlaşma sağlandı, Dara Esad’a geçiyor

Rusya, Suriye’nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

11. HDP’li vekil Leyla Güven’in üç aylık hapis cezası bin lira ödeyince kaldırıldı

Duruşma sırasında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını çeken HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen ceza, bin lira ödemesinin ardından kaldırıldı.

12. Kazım Koyuncu etkinliğine ‘güvenlik’ gerekçesiyle kaymakam yasağı: Sevenleri Abbasağa’da yasağı tanımıyor

Beşiktaş Kaymakamlığı, sanatçı Kazım Koyuncuyu anmak için düzenlenecek ‘Kazım İsyandır’ etkinliğini yasakladı.

13. İlk kez yapılacaktı: Adana’da Onur Yürüyüşü yasaklandı

Adana’da ilk kez düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü valilik tarafından ‘halkı kin ve nefrete düşürmek’ gerekçesiyle yasaklandı.