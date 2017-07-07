Akşam Postası / 7 Temmuz 2017

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- ‘Adalet Yürüyüşü’ İstanbul’da: Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan 23 gün önce Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’, İstanbul il sınırları içine ulaştı. Bugün İstanbul il sınırından geçen Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu da kırmış oldu.

2- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğuyla öldüren iki kişi tutuklandı

Sakarya’da dokuz aylık Suriyeli hamile kadını tecavüz ettikten sonra 10 aylık çocuğuyla birlikte öldüren iki kişi tutuklandı.

Reklam

3-Kelepçeyi reddeden Demirtaş: Yapılan ahlak dışı, iradeyi temsil ediyorum

Tutukluluğundan sekiz ay sonra ilk defa bugün duruşmaya getirileceği açıklanan ancak kelepçeyi kabul etmediği için duruşmaya getirilmeyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uygulamayı ‘yasadışı ve ahlak dışı’ bulduğunu söyledi.

4- Erdoğan’ın ‘mütalaa’sı: Yıl sonuna dek ciddi manada mahkumiyet kararları gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından yargı sürecinin ağır işlediğine dair eleştirilere yanıt verdi: “Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum.”

5- Açlık grevindeki Gülmen: Bu koşullarda hayatımı devam ettirmem mümkün değil

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde öğretmen Semih Özakça’yla birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, “Hapishane koşullarında hayatımı devam ettirmem mümkün gözükmüyor” dedi.

6- AP kararını ‘değersiz’ bulan Erdoğan noktayı koydu: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde tavsiye kararı almasını, “Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz” dedi.

7- Barzani’ye göre Türkiye’nin kaygıları temelsiz: Referandum istikrarsızlığa engel

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsız bir Kürt devleti hedefinden geri dönüş olmayacağını, ancak çatışmayı önlemek için Bağdat hükümeti ve bölgesel güçlerle işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

8- Dışişleri, Türkeş’in gelmesini ‘istemeyen’ Hollanda’nın tavrını ‘ibret verici’ buldu

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda’da düzenlenecek toplantı için ülkeye gelmesini istemediğini duyuran Hollanda hükümetinin açıklamasına, Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

9- Reyhanlı’da yakınlarını kaybedenleri döven polisin ‘özrü’: Sizi HDP’li sandık

Ankara Adliyesi’nde Reyhanlı katliamı duruşmasını izledikten sonra duruşma salonu dışına çıkan ailelere polis cop ve kalkanlarla saldırdı. Ailelerin, aynı adliyede görülen, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın davasından çıktığını zanneden polis,“Kusura bakmayın. Sizi HDP’liler zannettik” diyerek ‘özür diledi’.

10- Darbe girişimi | Bozdağ rakam verdi: 50 bin 504 tutuklu var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimden bu yana 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 50 bin 504 tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

11- İstanbul’daki darbe davasında ilk karar: Bir astsubaya müebbet, 23 ere beraat

Darbe girişimi esnasında İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili açıklanan ilk kararda bir astsubaya ağırlaştırılmış müebbete çarptırılırken, 23 er ise beraat etti.

12- Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmeleri: ‘En iyi fırsat’ denilen iki yıllık süreç çöktü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için “İki tarafın da kazanacağı ortam yaratmak mümkündü. O noktaya çok yaklaşıldı. Elimizden geleni yaptık, vicdanen rahatız” dedi.

13- G-20’ye Hamburg sokaklarından itiraz: Bizi kurtaracak olan bankadaki paramız değil

Almanya’da düzenlenen G-20 zirvesiyle eş zamanlı olarak sokaklar ‘yangın yeri’ne döndü.

14-ODTÜ’de güvenlik görevlisinin kafa attığı kişi Baykal’ın oğlu çıktı: Polis giremeyince böyle oluyor

ODTÜ mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.

15- Ver mehteri: ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji İstanbul’da 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğündeki ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji, İstanbul il sınırında mehteran ekibi ve 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı.