Akşam Postası / 7 Şubat 2021

1. Bilim kurulu üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

Corona virüsündeki mutasyonların riski artırdığına dikkat çeken Saglık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın uyardı: “Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak.”

2. Yasak var ama uyan yok: İstanbul’da güzel havayı gören dışarı çıktı

Fotoğraf: DHA

Covid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken, kentin bazı meydanlarında kalabalık görüntü dikkat çekti.

Reklam

3. BİK’in cezalarının yarıya yakını beş gazeteye!

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, 2020 yılında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) İstanbul’daki gazetelere kestiği cezaların yüzde 88’inin, tüm cezaların ise yüzde 41’inin beş gazeteye verildiğini yazdı.

4. ‘Virüs bulaşır’ diye acile gidilmeyince evde ölümler arttı: ‘Vakit kaybetmeyin’

Doç. Dr. Seda Özkan,toplumun, “Corona virüsü bulaşır” korkusuyla acil servise başvurmaktan çekindiğini söyledi.

5. İstanbul’da 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı’ ile 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Reklam

6. İstinaf, CHP liderine suikast girişimi davasında 19 sanık hakkındaki kararı onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, altı sanığın kararını ise bozdu.

7. Prof. Ayşe Buğra: Provokasyon lafı öğrenciye saygısızlık

Erdoğan’ın, eylemlerden bahsederken ‘provokatör’ diye nitelediği Prof. Buğra, “Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık” dedi.

8. Marmara için fırtına uyarısı: Hızı saatte 90 kilometreye çıkabilir

Marmara Bölgesi’nde, rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

9. Kreşteki şiddet ve küfürleri oyuncak ayı içine yerleştirdiği kayıt cihazı sayesinde ortaya çıkardı

Mersin’de kreşe gönderdiği iki yaşındaki kızına şiddet uygulandığından şüphelenen anne, oyuncak ayısının içine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kreşte yaşanan şiddeti ve küfür edildiğini ortaya çıkardı.