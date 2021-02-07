Akşam Postası / 7 Şubat 2021

1. Bilim kurulu üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
Corona virüsündeki mutasyonların riski artırdığına dikkat çeken Saglık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın uyardı: “Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak.”
2. Yasak var ama uyan yok: İstanbul’da güzel havayı gören dışarı çıktı
Covid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken, kentin bazı meydanlarında kalabalık görüntü dikkat çekti.
Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı
Eğlence mekanına dönüştürülen kafeye baskın: Masa ve mutfak tezgahının altına saklandılar
3. BİK’in cezalarının yarıya yakını beş gazeteye!
Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, 2020 yılında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) İstanbul’daki gazetelere kestiği cezaların yüzde 88’inin, tüm cezaların ise yüzde 41’inin beş gazeteye verildiğini yazdı.
4. ‘Virüs bulaşır’ diye acile gidilmeyince evde ölümler arttı: ‘Vakit kaybetmeyin’
Doç. Dr. Seda Özkan,toplumun, “Corona virüsü bulaşır” korkusuyla acil servise başvurmaktan çekindiğini söyledi.
5. İstanbul’da 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı’ ile 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılacağını duyurdu.
6. İstinaf, CHP liderine suikast girişimi davasında 19 sanık hakkındaki kararı onadı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, altı sanığın kararını ise bozdu.
7. Prof. Ayşe Buğra: Provokasyon lafı öğrenciye saygısızlık
Erdoğan’ın, eylemlerden bahsederken ‘provokatör’ diye nitelediği Prof. Buğra, “Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık” dedi.
8. Marmara için fırtına uyarısı: Hızı saatte 90 kilometreye çıkabilir
Marmara Bölgesi’nde, rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
9. Kreşteki şiddet ve küfürleri oyuncak ayı içine yerleştirdiği kayıt cihazı sayesinde ortaya çıkardı
Mersin’de kreşe gönderdiği iki yaşındaki kızına şiddet uygulandığından şüphelenen anne, oyuncak ayısının içine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kreşte yaşanan şiddeti ve küfür edildiğini ortaya çıkardı.