Akşam Postası / 7 Şubat 2020

1- Lavrov: Türkiye’nin İdlib’de sorumlu olduğu bölgede hâlâ teröristler hüküm sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye’nin sorumlu olduğu bölgede hala teröristlerin hüküm sürdüğünü’ söyledi.

2- Kılıçdaroğlu’ndan CNN Türk açıklaması: A Haber tarzı yayını kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin CNN Türk’ü boykot etme kararı ile ilgili “CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk” dedi.

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3- ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 637’ye yükseldi; vaka sayısı 30 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

4- Lise öğrencisi kız, babası tarafından öldürüldü

Ankara’da yaşayan H. Yıldız, lise öğrencisi kızını tabancayla vurarak öldürdü.

5- ABD: El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri öldürüldü

ABD, El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen’de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

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6- İstanbul’da toplu taşımaya zam: Tam bilet 2.60 liradan 3.50 liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Tam elektronik bilete 90 kuruş -yüzde 35- zam yapılarak 2.60 lira olan ulaşım ücreti 3.50 liraya çıkarken, Mavi Kart (aylık abonman yüklenerek kullanılan istanbulkart türü) 205 liradan 275 liraya yükseldi.

7- Kardeşi öldürülen abladan mahkeme kararına isyan: ‘Kravat indirimi’ yapıldı

Antalya’da, Olympos Antik Kenti’ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel’i bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz’a verilen müebbet hapis cezası iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıla indirildi. Sertel’in ablası Nurcan Doğan, iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, “Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz” dedi.

8- Basketbolcu Erdeniz’e, ‘cinsel saldırı’dan iki yıl hapis cezası

İstanbul’un Bebek ilçesinde bulunan bir barda üç yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik ‘cinsel taciz‘ suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9- AKP’li vekilden Erdoğan’a ‘İmamoğlu’na cevap vermeme’ tavsiyesi

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘cevap vermeme’ tavsiyesinde bulundu.

10- Askere giden işçiye alacaklarını ödemeyen Medical Park Hastanesi’ne iflas takibi

Gaziantep’te Medical Park Hastanesi’nde çalışan bir işçi, askere giderken alacaklarını ödemediği için hastaneye karşı iflas takibi yaptı.

11- Galatasaray TFF’yi harcama limitlerini açıklamaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

12- Kanser hastalarına umut veren akıllı ilaç kararı: SGK bedelini tedbiren ödeyecek

Akciğer kanseri Vahip Aslan, akıllı ilacın ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeyince hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme ara kararla bir aylık kullanımı 40 bin lirayı bulan ilacın ücretinin SGK tarafından ‘tedbiren’ ödenmesine karar verdi. Emsal oluşturulabilecek kararla hasta dava sonuna kadar ilacı ücretsiz temin edebilecek.

13- SGK, emekliyken kamuda çalışan öğretmenden maaşını geri istedi

Sivas’ta oturan emekli öğretmen Fuat Türkay (67), 2017 ve 2018 yıllarında sekiz ay boyunca halk eğitim merkezinde öğrencilere ve yetişkinlere bağlama kursu verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir süre sonra gönderdiği bildirimle, Türkay’dan o tarihte 65 yaşını doldurduğu halde kamu işinde çalıştığı gerekçesi ile kurs süresince aldığı emeklilik maaşının toplamı olan 24 bin 451 lirayı geri ödemesini istedi.

14- Hazine bir yılda öngördüğü borçlanmanın yarısını şimdiden yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli eurobond (tahvil/borç senedi) ihraçlarını 4 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

15- Makatına hava basılan genç: Havayı üzerime basarak çıkarmaya çalıştılar

Manisa’da arkadaşlarının ‘şaka amacıyla’ makatına kompresörle hava bastığı gencin ilk duruşması görüldü. Genç, “Ben şişince, üzerime çıkıp havayı çıkarmaya çalıştılar” dedi.

16- Elazığspor, ‘deprem nedeniyle’ ligden çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’un, 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı ligden çekilme talebini kabul etti.

17- SPK: Sosyal medyada yatırımcıları yönlendirerek mağdur etmek piyasa dolandırıcılığıdır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışılmasının ‘piyasa dolandırıcılığı’ kapsamına girdiğini ve kanunun, bu suçu işleyenlere iki ila beş yıl arasında hapis cezası öngördüğünü açıkladı.

18- Osmanlı-Rus savaşı siperlerine ‘tarihi sit alanı’ koruması

Gümüşhane’ye bağlı Çorak ve Yağlıdere köyleri sınırlarında, 1914 – 1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ile Rus güçleri arasındaki savaşta kullanılan 100’ün üzerindeki siperin bulunduğu 3 kilometrelik bölge, ‘tarihi sit alanı’ olarak tescillendi.