Akşam Postası / 7 Şubat 2019

1. Özhaseki’nin adayı da Erdoğan: En sade ve mütevazı makama sahip cumhurbaşkanı

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın israfı hiç sevmediğini, dünyanın en sade ve mütevazı makama sahip cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.



2. Yargıtay’ı karıştıran cinsel istismar davası kararı

Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, 12 ve 13 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkûm edilen sanık babaya verilen cezayı bozup tahliye kararı verdi.

Reklam

3. Son anketler: Ankara’da CHP, İstanbul’da AKP önde

Konsensus ve Aksoy araştırma şirketlerinin anketine göre İstanbul’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım, Ankara’da ise CHP’nin adayı Mansur Yavaş önde.

4. FT: Erdoğan seçim yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor

İngiliz Financial Times gazetesi, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ekonomik hilelere başvurduğunu yazdı.

Reklam

5. BDDK’dan seçim öncesi bir yapılandırma kolaylığı daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ihtiyaç kredilerinin 60 aya kadar yapılandırılabileceğini öngören bir yönetmelik taslağı yayımladı.

6. Kartal’da çöken binada ölü sayısı 10’a çıktı

İstanbul’un Kartal ilçesinde dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazında yedi cansız bedene ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 10’a ulaştı.

7. Erdoğan kendini başkan yapmıştı: Varlık Fonu 1 milyar avro borçlanacak

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) uluslararası piyasalardan 1 milyar avro borçlanmak için Amerikan bankası Citigroup ile Çin bankası ICBC’ye yetki verdiği bildirildi.

8. Bülent Şık’ın duruşması başladı: Sonuçları halka sorumluluk gereği açıkladım

Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan çevre kirliliği araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıla kadar hapsi istenen akademisyen Bülent Şık’ın yargılanmasına başlandı. Duruşma mayıs ayına ertelendi.



9. Küresel ısınma beş yıl içinde ilk kez 1.5 C’nin üzerine çıkabilir

ABD Meteoroloji Ofisi tahminine göre küresel ısınma beş yıl içinde Paris İklim Antlaşması’nın alt sınırı 1.5 derecenin üzerine ilk kez çıkabilir.

10. Merkez’in ‘sıkı duruş’uyla iki ayın en düşüğüne inen dolar ‘S-400’le yükselişte

Dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma nedeniyle 5.26 seviyesini aşan dolar/TL, ABD’li bir yetkiliye dayandırılan ‘S-400’ haberinin ardından 5.2760 seviyesine kadar yükseldi.

11. Trump duyurdu: IŞİD’in yenildiğine dair gelecek hafta açıklama yapılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’le savaşan koalisyonun örgütün elindeki tüm bölgeleri geri aldığına dair önümüzdeki hafta resmi açıklama beklediğini söyledi.

12. ‘Pilot dava’ydı: AİHM ‘hendek operasyonları’ başvurusunu geri çevirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahklemesi’nde (AİHM), Ağustos 2015-Mart 2016 döneminde Cizre, Sur ve Nusaybin merkezli yapılan ‘hendek operasyonları’ sırasında hak ihlali yapıldığı yönündeki başvuruyu ‘Türkiye’deki iç hukuk yollarının tüketilmediği‘ gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

13. HDP’li vekil Feleknas Uca’ya ‘terör örgüt üyeliği’ suçundan 15 yıl hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında yargılanan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca için 15 yıla kadar hapis istendi.

14. Çerkezköylülerin zaferi: Meşe ormanına termik santral projesine iptal kararı

Tekirdağ’ın Pınarça Köyü’nün yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için olumsuz karar çıkınca iptal oldu.

15. Almanya Facebook’a ‘Veri toplama işini abartma’ dedi

Almanya rekabet kurumu Facebook’a kullanıcılarının rızası olmadan kişisel veri toplayamayacağını söyledi. Facebook’un veri toplama süreçlerine geniş çaplı kısıtlamalar getiriyor.