Akşam Postası / 7 Şubat 2018

1. TTB’den ‘Türk’ sözcüğü çıksın diyen Erdoğan’a yanıt: Bunlar beyhude çabalar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘TTB’nin başındaki ‘Türk’ çıksın’ sözlerine yanıt verdi: “Bunlar beyhude çabalar…”

Erdoğan’ın ‘talimatı’: Meslek örgütlerine ‘kamu kaynağı’ kalkıyor, üyeliğe düzenleme

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2. Zeytin Dalı Harekatı | AA: Şeyh Huruz köyü TSK’nın kontrolüne geçti

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 19’uncu gününe girdi.

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Zeytin Dalı’na destek veren Kılıçdaroğlu’dan şerh: Afrin merkezine girilmesin

3. Maçka Parkı’nda tünel çalışmaları yeniden: İBB’ye göre ‘eskisinden yeşil olacak’

Bir ucu 3’üncü Köprü’ye bağlanacağı ortaya çıkan ‘Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa Tüneli’nin Maçka Parkı çıkışı için bugün parkın bir kısmı bariyerlerle kapatıldı, ağaçlar işaretlendi.

4. Cihaner’i tutuklatan kullanışlı ‘Efe’: Kısmi tanıklık yaptım, ‘cemaate savaş açtı’ dediler

Dönemin Erzincan başsavcısı İlhan Cihaner’in de yargılanıp beraat ettiği ‘Erzincan Ergenekonu’ diye bilinen davanın ‘gizli tanık Efe’si, eski İliç savcısı Bayram Bozkurt, görev yapan özel yetkili savcıların tanıklık yapması konusunda talepte bulunduklarını söyledi ve ekledi: “İlhan Cihaner’in cemaate savaş açtığını söylediler.”

5. Büyükada Rum Yetimhanesi için umut: Avrupa ‘kültürel miras’ listesi bekleniyor

‘Avrupa’nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası’ listesine giren İstanbul Büyükada’daki Rum Yetimhanesi, finalde yedi eser arasında yer alırsa toplanacak fonlarla yeniden hayata döndürülecek.

6. HDP kulisi: Buldan kesin, diğer koltuk için öne çıkan isimler Temelli ve Oluç

HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü Olağan Kongresi’nde eş genel başkanlığına Pervin Buldan’ın aday olması kesinleşti. Diğer eşbaşkanlık koltuğu için önce çıkan isimler ise Sezai Temelli ve Saruhan Oluç. HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü Olağan Kongresi’nde eş genel başkanlığına Pervin Buldan’ın aday olması kesinleşti. Diğer eşbaşkanlık koltuğu için önce çıkan isimler ise Sezai Temelli ve Saruhan Oluç.

7. ‘En kurak yıl’da bakandan uyarı: Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak lazım

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin bir önceki yıla oranla yüzde 9 oranında daha az yağış aldığını belirterek, “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım” dedi.

8. Kulüp yöneticisi: Çaykur müdürü ‘Bayan sporculara yardım etmem, günahtır’ dedi

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediği öne sürüldü.

9. AYM’den Varlık Fonu’nun kurulmasına vize: CHP’nin itirazı reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kurulmasına yaptığı itirazı reddetti.

10. Üç günlük açlık grevi: HDP’li kadın siyasetçilere ‘Afrin protestosu’ cezası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü harekatı protesto etmek Kocaeli 1 nolu F Tipi Cezaevi’nde üç günlük açlık grevi yapan HDP’li kadın milletvekillerine, 1 ila 3 ay arasında değişen disiplin cezaları verildi.

11. Demircan’la ‘Beyoğlu turu’: Narmanlı, İstiklal, Ara Cafe ve ‘Maksim’in son durumu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’la yaptığı ‘Beyoğlu turu’nda Demircan’ın Narmanlı Han, İstiklal Caddesi, ‘Ara Cafe’ ve ‘Maksim’le ilgili anlattıklarını aktardı.

12. Trans mahkumun ardından: Trans aktivist Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladı

Trans kadın aktivist Kıvılcım Arat ölüm orucuna başladığını duyurdu.

13. Bir yılda 41 bin kadın ‘Alo 183’ hattını aradı

‘Alo 183’ hattının bir yılda 41 bin kadın tarafından arandığı bildirildi.

14. Erdoğan’a yakın başkan ‘metal yorgunu’ mu: Fatih Belediyesi’ne müfettiş denetimi

İstanbul’un Fatih ilçesinin AKP’li belediyesinde iki Sayıştay müfettişi ve bir İçişleri Bakanlığı müfettişi denetime başladı. Bu, Sayıştay’ın 2o13 yılından beri belediyedeki ilk denetimi.

15. Soylu, Afrin operasyonuyla ilgili uyardı: ‘Yanlış adımlar’ demek kokuşmuş ifade

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin’e yönelik harekatın “Ortadoğu politikalarındaki yanlış adımlar” veya “İnsanlığın geldiği nokta” gibi ifadelerle sulandırılmaması gerektiğini söyledi: “Bunlar kokuşmuş ifadeler.”

16. Fransa’dan yine ağır mesaj: Sınır güvenliği sivil öldürmek anlamına gelmiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye, İran ve Suriye yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek “Sınırların güvenliğini sağlamak, sivilleri öldürmek anlamına gelmiyor” dedi.

17. Bakan duyurdu: ‘Vize serbestisi’ için 72 kriterde çalışmaları tamamladık

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, ‘vize serbestisi’ sağlanması konusunda AB’nin karşılanmasını talep ettiği 72 kriter konusunda Türkiye’nin yapmaya planladığı değişiklikleri içeren çalışmaların tamamlandığını söyledi.

18. Sendika araştırması: Açlık ve yoksulluk sınırı arttı, hayat pahalılaştı, maaş yetmiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırması, hayatın pahalılaşmasıyla birlikte açlık ve yoksulluk sınırının arttığını, buna karşın maaşların yetmediğini ortaya koydu.

19. Kanser hastası mahkuma yanıt: Nefes alıyorsun, serbest kalman için neden yok

Hakkında yapılan haberler sonrası oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle tedavi için hastaneye götürülen kanser hastası mahkum Seyhan Demir’e cezaevi yönetimi, “Nefes alıyorsun, serbest bırakılman için bir neden yok” dedi.

20. ‘FETÖ davaları’nın kilit tanığı Kemalettin Özdemir’e ‘FETÖ şüphelisi’ olarak gözaltı

Gülen Cemaati’nin eski ‘polis imamı’ ve ana ‘FETÖ’ davalarının resmi tanığı Kemalettin Özdemir’in gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

21. YPG’den tanklara karşı kullanılan füzeler için yanıt: Karaborsadan aldık

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait tanklara karşı Afrin’de kullandıkları füzeleri karaborsadan satın aldıklarını söyledi.

22. Baro bir yıl direndi: Bozdağ’a imzaladığı KHK’lar nedeniyle disiplin soruşturması

Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’lar nedeniyle şikayet edilen üyesi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.

23. Kongre öncesi HDP’ye operasyon: 31 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında hakkında yakalama kararı çıkartılan 43 kişiden 31’i gözaltına alındı.