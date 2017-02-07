Akşam Postası / 7 Şubat 2017

1- Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine neden ‘Evet’ dediklerini açıklamaya girişirken, partisinin meselelere zaman üstü baktığını savundu.

2- Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ilan eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar” diye yanıt verdi.

3- Erdoğan’dan CHP’ye: Atatürk’ün partisi, bölücü terör örgütlerinin ağına düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na karşı ‘Hayır’ kampanyası yürüten CHP’nin ‘terör örgütlerinin ağına düştüğünü’ öne sürdü.

4- Yıldırım, tepki çeken sözünü CHP’ye çatarak savundu: Onların kayığına binmiş durumda

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta tepki çeken “PKK, FETÖ, HDP ‘Hayır’ dediği için ‘Evet’ diyoruz” sözlerinin arkasında durdu.

5- Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım’a sordu: Arzu edip alamadıkları karar var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifini ‘işbirliği‘yle referanduma götüren AKP ve MHP liderlerine sordu: “Arzu edip alamadıkları karar var mı? Şimdi başbakanlığı kapatıyorlar. Bunlar neyi yapamadılar?”

6- Baluken ‘iktidar yanlısı’ basını topa tuttu: HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik

HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tahliyesinin ardından Meclis’te yaptığı ilk konuşmada hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin partisine yönelik ‘terör operasyonu’ manşetlerini eleştirdi: “Evet bir terör vardı, HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik terörün ta kendisiydi.”

7- HDP’li 55 vekile toplamda 18 müebbet ve 3 bin 126 yıl hapis cezası isteniyor

HDP’li 55 milletvekili hakkında toplamda 3 bin 126 yıl ve 18 müebbet hapis cezası isteniyor.

8- İlk resmi temas: Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bu gece telefonda görüşeceği açıklandı. Böylelikle, iki liderin Trump göreve başladıktan sonraki ilk teması gerçekleşecek.

9- Kandilli Rasathanesi müdürü: İstanbul için 7,2’lik deprem sürpriz olmaz

Ege Denizi’nde iki gündür meydana gelen depremleri değerlendiren Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,2’lik bir depremin İstanbul için sürpriz olmayacağını söyledi.

10- Ege Denizi’nde bugün de peş peşe iki deprem: Bazı evlerde hasar var

Ege Denizi’nde dünkü iki depremin ardından bu sabah 5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

11- HDP’li vekil Dilek Öcalan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı.

12- CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında polise hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

13- DİSK raporu: Başkanlık sisteminde işçi hakları da insani gelişme de az

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), parlamenter sistemle karşılaştırdığı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde işçi haklarının gerilediğini, insani gelişmenin de az olduğunu ortaya koydu.

14- Eğitim fakülteleri işlev dışı: 2023’e kadar 20 branşta öğretmene iş yok

Milli eğitim bakanlığının 2023’e kadar 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamadığı öğrenildi.

15- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki ayda 248 kişi tutuklandı

11 Aralık 2016 ile 6 Şubat 2017 arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 248 kişi tutuklandı.

16- Esad, Trump’tan ‘ümitli’: IŞİD’le mücadeleye öncelik vermesi umut vaat edici

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’e bakışından ümitli olduğunu söyledi.

17- Af Örgütü: Esad yönetimi 13 bin kişiyi idam etti; cezaevlerinde işkence yaygın

Uluslararası Af Örgütü, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimini 13 bin mahkumu idam etmekle suçladı.

18- Erdoğan’ın muhtarları varsa Trump’ın da şerifleri var: Beyaz Saray’a davet

ABD Başkanı Donald Trump, çoğu kendisini destekleyen 12 şerifi, fikir alışverişinde bulunmak üzere Beyaz Saray’a çağırdı.

19- İki bölümün ortasına: ‘Onur ve Onursuzluk’ parkına Trump’ın heykeli dikilecek

İtalya’da ‘Onur ve Onursuz’ isimli parka ABD Başkanı Donald Trump’ın mermerden heykeli dikilecek.

20- İran, Trump’a ‘müteşekkir’: ABD’nin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.

21- Darbe girişimi

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan sekiz albay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan askerler arasında cumhurbaşkanlığı eski başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban da bulunuyor.

22- İkinci parti de ulaştı: ABD, DSG’ye zırhlı araç desteğine devam ediyor

ABD’nin Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gönderdiği zırhlı araçlar kullanılmaya başladı.

23- Yunanistan’a kaçan askerler Rusya ve Ukrayna’yı da düşünmüş

Darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçan sekiz askerin, Ukrayna ve Rusya’ya da gitmeyi düşündüğü ancak Tekirdağ üzerinden Yunanistan’a kaçtıkları belirtildi.

24- DBP’li Ağrı belediyesinde altı kişi görevden alındı

Ağrı belediye meclisinden altı kişi içişleri bakanlığı tarafından görevden alındı.

25- Tutuksuz yargılanan istismar sanığının savunması: Çocuğun yaşını 18 olarak biliyordum

Antalya’da 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan 22 yaşındaki erkek, çocuğun yaşını 18 olarak bildiğini söyledi.

26- Afganistan Anayasa Mahkemesi’ne bombalı saldırı: En az 20 ölü, 48 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Anayasa Mahkemesi’ne düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.

27- ‘Proje okul’la veda etmişti: Cağaloğlu Anadolu’nun ‘efsanevi’ öğretmeni Mustafa Turgut hayatını kaybetti

‘Proje okul’ ilan edildikten sonra 19 yıldır görev yaptığı okuldan ayrılan okulun ‘efsanevi’ edebiyat öğretmeni Mustafa Turgut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

28- Gökçek’e göre Ege’deki depremler ‘suni’: Bölgede sismik araştırma yapan bir gemi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde iki günden bu yana meydana gelen dört etkili depremin ‘suni’ olabileceği endişesini taşıdığını söyledi.

29- Yıldırım’ın korumalarının yere düşürdüğü ’15 Temmuz gazisi’: Düşman mıyız biz?

AKP’nin grup toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte fotoğraf çektirmek isteyen bir yurttaş, başbakanın koruma polisleri tarafından yere düşürüldüğünü ve ’15 Temmuz gazisi’ olduğunu söyledi.

30- Dicle Üniversitesi’nden öğretim üyesine: Sokak köpeklerini beslemeye devam edersen lojmanı boşalt

Diyarbakır Dicle Üniversitesi rektörlüğü, öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı’ya sokak hayvanlarına yemek vermeye devam etmesi halinde lojmandan atılacağıını bildirdi.

31- LeMan 25 yaşında! Sıla ve çok sayıda ünlü isim sahne alacak, ‘Sıdıka’ sahnelere geri dönecek

Türkiye’nin en uzun ömürlü mizah dergisi LeMan, 25’inci yılını bir dizi etkinlikle kutlayacak.

32- ‘Kurtlar Vadisi’ne darbe soruşturmasına takipsizlik: Senaryo 15 Temmuz’la paralel değil

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ markası için başvuruda bulunan Pana Film hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.