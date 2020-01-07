Akşam Postası / 7 Ocak 2020

1- Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: 40 ölü, 190 yaralı

Geçen cuma günü ABD’nin düzenlediği füze saldırısında Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin üç gündür süren cenaze törenlerinin son durağında izdiham yaşandı. İran medyasına göre Süleymani’nin, doğduğu, İran’ın Kirman kentindeki törende 40 kişi öldü 190 kişi yaralandı. Ertelenen defin töreni, birkaç saat aradan sonra yeniden başladı.

2- İdlib’den 31 bin kişi daha Türkiye sınırına kaçtı; toplam 360 bini buldu

Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib vilayetindeki saldırıları nedeniyle, son dört günde 31 bin sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi.

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3- Putin Şam’a giderek Esad’la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü.

4- Demirtaş: Yargılanmamın nedeni Erdoğan’ın siyasi emelleri

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve tahliye kararı çıkan ana davanın duruşmasına SEGBİS’le katılarak, “Şu anda şu duruşma salonunda olmamızın nedeni bir yargılama değil, iktidarın ve özellikle de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi emellerinin gerçekleşmesi amacıyla, önünün açılması için yapılmış çalışmalardan biridir” dedi.

5- Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan adama ‘kasten yaralama’dan 13.5 yıl hapis

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek’e (20) kezzap atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, “Çektiğim acıların karşılığı bu değil” dedi.

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6- ‘Seri yargılama’da dosya alınmaya başladı; savcı şüpheliyle pazarlığa oturacak

‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ ve ‘uzlaşma’ gibi uygulamaların ardından savcıların şüphelilerle pazarlığa oturmasını sağlayacak yeni bir uygulama için çalışmalara başlandı.

7- İşverenle anlaşamayan 130 bin metal işçisi, grev için gün sayıyor

Patronlarla toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşamayan metal işkolu sendikaları, 130 bin üyesiyle greve çıkmaya hazırlanıyor.

8- Mersin’de sel can aldı: İki kişi hayatını kaybetti

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayatı felç eden, çatıları uçuran, ulaşımı aksatan şiddetli yağış Mersin’de can aldı. Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök’ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim Öngel (62), Erdemli ilçesinde heyelanın neden olduğu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

9- Yolcu uçağı pistten çıktı, Sabiha Gökçen saat 22:00’ye kadar uçuşlara kapatıldı

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus’a ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle saat 22:00’ye kadar uçuşlara kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı, yolcular tahliye edildi.

10- İBB’den fırtına bilançosu: 180 çatı uçtu, 128 ağaç yıkıldı, sekiz araç hasarlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte iki gündür etkili olan sağanak ve rüzgarın bilançosunu açıkladı.

11- Fethiye’de sekiz göçmenin ölümü: ‘Çete lideri’ dahil dokuz gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında sekiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından, kaçakçılığı organize ettiği öne sürülen dokuz kişi gözaltına alındı.

12- Patates ve soğanın ihracatına izin şartı

Ticaret Bakanlığı, patates ve kuru soğanın ihracına kısıtlama getirdi.

13- Prof. Acemoğlu: Türkiye’de toplum zayıf, ekonomi verimsiz

Dünyanın önde gelen iktisatçılarından, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de devletin ve seçkinlerin gücüne göre toplumun çok zayıf olduğunu, ekonomideki büyümeye rağmen verimlilik artışının olmadığını savundu.

14- Batman’da korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: Bir ölü, iki yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik korucusu Şakir Erikli (33) nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Erikli’nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybederken, diğer iki korucu yaralandı.

15- Yemek eyleminde öğrencilere saldıran polislerden biri görevden alındı

İstanbul Üniversitesi’nin yemekhanelerinde kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının üçten bire düşürülmesi kararını protesto eden öğrencilere saldıran polislerden biri görevden uzaklaştırıldı.